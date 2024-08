Precedenti atleti della Mankato West High School, dove Walz ha insegnato in passato, si uniranno a Ben Ingman, un ex studente, per proporre il nome di Walz per la nomination.

La senatrice Amy Klobuchar è prevista per partecipare a questo evento, insieme all'allenatore capo della squadra.

Le attività previste per il mercoledì serviranno come primo incontro per molte persone con il candidato alla vicepresidenza. Walz intende creare un legame con gli elettori americani sottolineando i valori fondamentali che ha imparato crescendo nel Nebraska, secondo la campagna Harris-Walz.

Durante il suo discorso, Walz intende tracciare un percorso dai suoi primi giorni nelle Sandhills del Nebraska ai suoi ruoli di educatore, allenatore di football, congressista e governatore.

Parlerà anche di come queste esperienze iniziali hanno influenzato il suo servizio nella Guardia Nazionale, un argomento che recentemente ha suscitato controversie.

Walz intende collegare il suo background alla visione di Harris per le famiglie lavoratrici e incoraggiare la folla ad aiutarla a ottenere l'elezione.

Durante la convention verranno proiettati vari video che mostrano il suo servizio nella Guardia Nazionale e nella professione di insegnante.

Lo sfondo politico di Walz, come insegnante, allenatore di football e politico, sarà un argomento importante durante l'evento. La proposta di nomination per la vicepresidenza potrebbe ulteriormente consolidare la sua posizione nella sfera politica.

