Il governatore Newsom promulga una legge per imporre restrizioni sull'utilizzo dei social media tra i minori.

La legge sulla tutela dei giovani dalla dipendenza digitale vieta ai servizi online e alle app di fornire un "flusso coinvolgente" ai minori, a meno che non siano ignari della loro età o non abbiano il consenso dei genitori. Ha ottenuto facilmente l'approvazione dal Parlamento statale guidato dai democratici lo scorso mese.

"Ogni genitore riconosce i danni che l'ossessione per i social media può arrecare ai propri figli – isolamento dall'interazione umana, stress e ansia, e innumerevoli ore sprecate dopo l'orario di cena", ha dichiarato Newsom, un democratico. "Con questa legge, la California sta aiutando a proteggere i bambini e gli adolescenti dalle funzionalità intenzionalmente progettate che sostengono questi comportamenti dannosi".

La legge definisce un "flusso coinvolgente" come "una piattaforma digitale, un servizio online, un'applicazione o un'app mobile in cui vari elementi di media generati o condivisi dagli utenti sono consigliati, selezionati o messi in evidenza per la visualizzazione dell'utente, in base alle informazioni fornite dall'utente o associate all'utente o al suo dispositivo, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni".

Vieta le notifiche dalle piattaforme durante la notte, dalle 12 alle 6 del mattino, e dalle 8 alle 15 del mattino durante i giorni feriali da settembre a maggio (orari scolastici), salvo il consenso dei genitori. Le piattaforme devono consentire ai genitori di optare per orari di restrizione specifici per il proprio figlio, limitare l'accesso al feed della piattaforma, visualizzare il numero di "mi piace" e impostare l'account del proprio figlio in modalità privata.

Citando una diversa regolamentazione sulla privacy dei minori approvata in California nel 2022, la legge "vietava all'azienda di utilizzare i dati personali di un bambino in un modo che l'azienda sapeva, o aveva motivo di sapere, fosse materialmente dannoso per la salute fisica, mentale o il benessere generale di un bambino". I critici del California Age-Appropriate Design Code Act hanno espresso preoccupazione per il linguaggio "materialmente dannoso" troppo vago e temono la violazione del Primo Emendamento, e la legge ha affrontato azioni legali.

Un portavoce della senatrice statale Nancy Skinner, una democratica che ha sponsorizzato il disegno di legge, ha affermato che la nuova legge non concede a nessuno il diritto di agire in via privata, che consente a chiunque di intentare un'azione legale per far rispettare la legge. Invece, conferisce all'avvocato generale dello stato l'autorità per far rispettare la legge attraverso azioni civili.

La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Il portavoce di Skinner ha affermato che l'avvocato generale ha tempo tra la firma del disegno di legge e la sua entrata in vigore per stabilire regolamentazioni per penalizzare le aziende dei social media e definire il consenso dei genitori per la verifica dell'età.

Il portavoce di Skinner ha anche sottolineato che la legge richiede la verifica dell'età solo se un minore sceglie le impostazioni dei social media standard invece di quelle progettate per i minori.

I sostenitori del disegno di legge della California hanno celebrato il suo passaggio lo scorso mese e suggeriscono che migliorerà la sicurezza e la privacy dei bambini online. James P. Steyer, CEO di Common Sense Media, un'organizzazione no-profit che sostiene i bambini, i genitori e le scuole nella navigazione dei media, ha evidenziato il fatto che il disegno di legge richiede alle aziende dei social media di offrire ai minori i feed cronologici invece di quelli algoritmici come una caratteristica vantaggiosa.

"Ciò significa che i bambini vedranno più contenuti che hanno scelto di vedere - dai loro amici o da altri che hanno scelto di seguire - invece che ciò che Meta e altre grandi aziende vogliono che i bambini vedano perché fanno così tanto denaro nel tenerli attaccati online. Questa legge è vantaggiosa per la salute mentale e fisica dei bambini", ha dichiarato Steyer in una dichiarazione.

I gruppi di advocacy tecnologica temono invece un effetto intimidatorio. Amy Bos, direttore degli affari statali e federali di NetChoice, ha scritto a Newsom questo mese che il disegno di legge interferisce con la capacità delle piattaforme di esercitare la discrezione editoriale, che è "alla base della tutela del Primo Emendamento".

"Il SB 976 vieta ai siti web di utilizzare 'flussi coinvolgente' per diffondere contenuti ai loro utenti. Ma questi 'flussi coinvolgente' sono il risultato del contenuto selezionato e prioritario per gli utenti. In altre parole, limitare il modo in cui i siti web diffondono le informazioni interferisce direttamente con la loro capacità di esercitare la discrezione editoriale", ha scritto Bos.

La California è lo stato più recente ad implementare regolamentazioni sui social media a causa delle preoccupazioni sull'uso tra i bambini, sebbene le iniziative in alcuni stati abbiano incontrato ostacoli legali riguardo alla costituzionalità delle leggi. La Corte Suprema ha accettato di esaminare un caso nel prossimo trimestre riguardante i requisiti di verifica dell'età del Texas per i siti web esplicitamente sessuali, la cui decisione potrebbe determinare il destino dei disegni di legge statali sui social media che impongono severe esigenze di verifica dell'età sulle piattaforme online.

Nel frattempo, in un segno che alcune aziende stanno già introducendo limitazioni senza azioni legislative, Instagram ha annunciato questo mese che implementerà le "impostazioni dell'account teen" che renderanno automaticamente privati milioni di account teen e limiteranno i tipi di contenuti che tutti gli utenti under 18 possono visualizzare sull'app. Gli utenti teen riceveranno anche notifiche di promemoria sulla durata che li incoraggino a disconnettersi dopo un'ora al giorno, e l'app passerà alla "modalità silenziosa", mettendo a muto le notifiche e inviando risposte automatiche ai messaggi diretti, tra le 22 e le 7 del mattino.

"Questa nuova legislazione in California, nota come 'Defending Our Youth from Digital Obsession Act', mira a affrontare i problemi nell'ambito della politica e della tecnologia regolando le piattaforme dei social media, in particolare il loro utilizzo da parte dei minori", ha dichiarato Steyer.

"Il panorama politico in California ha visto un cambiamento verso regolamentazioni più severe sulle aziende dei social media, con il 'Defending Our Youth from Digital Obsession Act' che è l'ultimo esempio di questa tendenza", ha notato Bos.

