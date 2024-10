Il governatore Nagl dell'Infra, esprime la sfida di creare nuove linee ferroviarie.

Dopo decenni di trascuratezza, Deutsche Bahn sta finalmente prendendo provvedimenti per migliorare la sua infrastruttura. Tuttavia, a causa delle limitazioni finanziarie, i progressi significativi potrebbero essere difficili da raggiungere. Philipp Nagl, il 42enne capo austriaco di DB Infrago, ha respinto l'idea di ampi nuovi progetti, sostenendo che l'obiettivo principale dovrebbe essere la conservazione della rete esistente.

In un'intervista con il Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Nagl ha sottolineato che con 33.000 chilometri di binari già in gestione, l'assunzione di binari aggiuntivi complicherebbe ulteriormente le cose. Ha sottolineato l'importanza di finanziare adeguatamente la rete esistente, poiché il Piano federale delle infrastrutture dei trasporti prevede più progetti di quanti possano realisticamente essere realizzati.

Tra questi progetti c'è il tunnel ferroviario di Francoforte, previsto per la costruzione nel 2030 e l'entrata in funzione nel 2040. Anche se Nagl non ha voluto commentare specificamente questo progetto, ha riconosciuto i costi operativi elevati associati ai nuovi binari, in particolare i tunnel. Anche i sostenitori delle ferrovie in Svizzera confinante stanno attualmente dibattendo questa questione intensamente.

Nagl ha confermato che stanno perseguendo importanti progetti di espansione e costruzione, ma l'obiettivo principale è quello di realizzare piccole e medie misure per aumentare rapidamente la capacità. L'obiettivo è completare più di 200 di questi progetti entro la fine del 2027.

Riguardo alle prospettive di finanziamento instabili per le ferrovie a breve termine, Nagl ha rivelato che le trattative per i fondi sono state annuali finora. Attualmente, godono di un periodo di tre anni di sicurezza nella pianificazione finanziaria. "Siamo ottimisti e pianifichiamo di continuare a questo livello di finanziamento nel 2028 e nel 2029", ha detto, anche se questo rimane incerto.

Nonostante le limitazioni finanziarie, Deutsche Bahn sta dando la priorità agli investimenti per la manutenzione e il miglioramento dell'infrastruttura esistente. Date le elevate spese operative dei nuovi binari e la necessità di preservare la rete attuale, le ampie espansioni potrebbero rivelarsi difficili da raggiungere.

