Il governatore ha riferito quattro feriti dopo il bombardamento di una città russa.

Nella notte, si dice che le forze ucraine abbiano attaccato la regione russa di Kursk, nonché le regioni russe circostanti di Voronezh e Belgorod, utilizzando droni e missili (vedi voce 08:07). Secondo il Governatore Vyacheslav Gladkov, un attacco su una città in Belgorod ha ferito quattro persone, tra cui tre uomini con ferite da scheggia che sono stati portati in un ospedale di Shebekino. Il loro stato di salute è stato descritto come stabile. L'attacco ha anche danneggiato un edificio residenziale, una fermata dell'autobus e un autobus, ha riferito Gladkov.

17:38 I russi tentano di rompere le difese ucraine 26 volte vicino a PokrovskOltre ai combattimenti intorno all'avanzata ucraina nel territorio russo di Kursk, i soldati russi hanno continuato gli attacchi nell'Ucraina orientale. Secondo lo Stato Maggiore ucraino a Kyiv, le principali aree di combattimento erano intorno a Torez e Pokrovsk. Il combattimento più intenso è stato registrato vicino a Pokrovsk, al confine del Donbass. Dal mattino, le unità russe hanno tentato di rompere le difese ucraine 26 volte, tutte respinte. Non è possibile confermare indipendentemente questi resoconti. A Torez, i soldati russi hanno nuovamente tentato di avanzare verso il insediamento di New York, ma questi attacchi sono stati respinti. Inoltre, la città di Torez è stata colpita da attacchi aerei russi.**

17:10 Abbas e Putin si incontreranno a Mosca il prossimo lunedìIl Presidente palestinese Mahmoud Abbas visiterà Mosca dal 12 al 14 agosto e si prevede che incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin il 13 agosto, ha detto all'agenzia di stampa statale russa TASS l'Ambasciatore palestinese a Russia Abdel Hafiz Nofal. "Il Presidente arriverà la sera del 12 agosto. Si prevede che incontrerà il Presidente Putin il 13 agosto, e prima di questo, Mahmoud Abbas deporrà fiori sulla Tomba del Soldato Ignoto a Mosca. Il Presidente partirà il 14 agosto. Ma, ovviamente, ci sarà anche un incontro con gli ambasciatori arabi", ha sottolineato Nofal. Secondo il diplomatico, il conflitto palestinese-israeliano sarà il principale argomento delle loro discussioni. "La situazione a Gaza. Discuteranno il ruolo della Russia e cosa può essere fatto. Abbiamo una situazione molto difficile e la Russia è un paese vicino a noi. Dobbiamo consultarci", ha detto Nofal.**

16:36 I corpi sono stati identificati completamente: Tre bambine tra le vittime dell'attacco russo al supermercatoL'identificazione delle persone uccise nell'attacco con missili russi a Konstantinovka nella regione di Donetsk è stata completata, ha riferito l'ufficio del procuratore la mattina. Ora si sa che tra i morti ci sono tre bambini. Sono tre ragazze di 9, 11 e 16 anni. Venerdì, la Russia ha eseguito un attacco con missili su un centro commerciale nel centro di Konstantinovka, uccidendo 14 persone e ferendone 44. L'attacco ha principalmente preso di mira il supermercato Eko-Market e un ufficio postale. Sabato, i corpi di due bambini erano già stati identificati.**

15:54 Veicoli corazzati ucraini con triangoli bianchi avvistati in viaggio verso KurskDozzine di veicoli corazzati ucraini hanno attraversato la regione orientale ucraina di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk. I reporters dell'AFP hanno visto simboli a forma di triangolo bianco sui veicoli - apparentemente un segno che questi fanno parte della spinta dell'esercito ucraino a Kursk. Dopo l'infiltrazione delle truppe ucraine, i combattimenti continuano nella regione di frontiera russa di Kursk. Gli scontri sono in corso da sei giorni. Il Ministero della Difesa a Mosca riferisce che 35 droni sono stati intercettati sulla regione di Kursk e quelle di Voronezh, Belgorod, Bryansk e Oryol nella notte.

15:21 Kiev riferisce nessun altro contingente e attrezzature Belarusiane al confineL'Ucraina non vede alcun contingente aggiuntivo Belarusiano al confine, nonostante Minsk abbia dichiarato di rinforzare il confine, dice il portavoce del servizio di frontiera statale, Andrii Demtschenko. La sua dichiarazione arriva un giorno dopo che il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato il dispiegamento di rinforzi alle aree di frontiera con l'Ucraina. Venerdì, diversi droni dall'Ucraina sono stati abbattuti sopra la Bielorussia. Lukashenko ha ordinato di rafforzare la presenza militare nelle direzioni di Gomel e Mozyr e ha inviato, tra le altre cose, i sistemi di rockets Polonez e i complessi di missili balistici a media portata Iskander lì. Sull'altro lato, l'area confina con le regioni di Kyiv, Zhytomyr e Chernihiv. "La situazione al confine è sotto pieno controllo. Non stiamo registrando alcun movimento di equipaggiamento o personale vicino al nostro confine", dice Demtschenko.

14:43 Esperto sulla Offensiva di Kursk: "Attacco a Sorpresa Dà un Vantaggio a Kyiv"Il Defensa e sicurezza esperto Michael Clarke dice al broadcaster statunitense Sky che l'Ucraina ha lanciato un "attacco completamente sorprendente" contro la Russia nella regione di Kursk questa settimana. Secondo Clarke, tutto indica che l'Ucraina "vuole vincere questa battaglia il più possibile". "Hanno lanciato non solo un attacco a sorpresa - hanno lanciato un attacco di completa sorpresa. Hanno sorpreso i russi e i sostenitori occidentali", dice. "Il valore shock di questo attacco a sorpresa beneficia Kyiv". La breccia nel territorio russo è lunga almeno 35 miglia e profonda circa 15 miglia. Clarke stima che circa tre o quattro brigate ucraine sono in Russia e sono "troppe al massimo livello". Non ci sono informazioni sulle intenzioni dell'Ucraina. Ma Clarke dice che Kyiv spera senza dubbio di attirare le migliori unità dell'esercito russo e di alleggerire la pressione sulle linee del fronte ucraine altrove. Ci sono indizi che Mosca sta ritirando le sue migliori unità dal sud dell'Ucraina, comprese le aree di Chassiv Yar e Pokrovsk. "La Russia farà tutto il necessario per eliminare questa breccia", dice Clarke. "Putin non può lasciare passare questo."

14:04 Kyiv: Spinta nel Territorio Russo Mirata a 'Destabilizzare' la RussiaLa spinta delle truppe ucraine nella regione di frontiera occidentale russa di Kursk è mirata a "destabilizzare" la Russia, secondo un funzionario ucraino della sicurezza citato dall'agenzia di stampa AFP. "Siamo in attacco", dice. "Migliaia" di soldati ucraini sono coinvolti. "L'obiettivo è dispersare le posizioni del nemico, infliggere perdite massime e destabilizzare la situazione in Russia", dice.

13:37 Russia annuncia una risposta dura agli attacchi nella regione di frontiera di KurskDopo nuovi attacchi ucraini nella regione di frontiera russa di Kursk, Mosca ha annunciato una risposta dura. "Una dura reazione dalle forze russe non tarderà ad arrivare", afferma Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, sul servizio di messaggistica Telegram. Ha promesso di rendere conto di coloro che sono responsabili e dei perpetratori dei "crimini" a Kursk.

13:05 Bielorussia: Video presumibilmente mostra il trasporto di carri armati al confine con l'UcrainaIl Ministero della Difesa bielorusso ha pubblicato sui social media footage che mostra diversi carri armati che vengono caricati su un treno. Nel post che lo precede, si dice che le unità vengono messe in allerta. Il rafforzamento delle truppe al confine tra Bielorussia e Ucraina è una reazione all'allegata incursione di droni da combattimento ucraini nello spazio aereo bielorusso.

12:48 Ucraina: 53 droni russi distruttiL'Ucraina afferma di aver abbattuto 53 dei 57 droni nel último attacco russo. I droni sono stati distrutti in diverse parti del paese, riferisce la forza aerea della capitale ucraina Kyiv. La Russia ha anche utilizzato quattro missili nordcoreani, si dice.

12:20 Russia: drone Lancet distrugge un carro armato ucraino a KurskIl Ministero della Difesa russo afferma di aver distrutto un carro armato ucraino nella regione di Kursk utilizzando un drone Lancet. Il ministero ha condiviso questa informazione su Telegram, insieme a un video che presume di mostrare la distruzione del carro armato delle forze ucraine.

11:53 Zelensky: la Russia utilizza un missile nordcoreano contro KyivIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ai parenti delle vittime dell'attacco aereo russo mortale su Kyiv in un post sulla piattaforma X. Ha anche affermato che, secondo le informazioni preliminari, i russi hanno utilizzato un missile nordcoreano in questo attacco - un altro atto terroristico mirato contro l'Ucraina. Gli esperti di pirotecnica stanno lavorando per determinare i dati esatti del missile.

11:31 Kriewald: "Lukashenko fa bene a rimanere un chiacchierone"La reporter di ntv Nadja Kriewald spiega che Putin ha cercato di coinvolgere la Bielorussia in operazioni militari attive per anni e non si aspetta che questo accada nel prossimo futuro.

10:41 L'Ucraina cerca di distruggere l'infrastruttura militare russaDopo un nuovo attacco aereo russo mortale vicino a Kyiv, l'Ucraina mira a distruggere permanentemente l'infrastruttura militare russa per fermare il killing di civili. "È necessario distruggere la sua infrastruttura militare perché il nemico non accetta altri argomenti", dice Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale a Kyiv, in un video pubblicato sul suo canale Telegram. L'Ucraina spera in una rapida approvazione da parte dei suoi alleati occidentali per utilizzare missili a maggiore gittata, compresi quelli contro il territorio russo.

10:22 Ministero degli Affari Interni consegna aiuti alla regione di frontiera di KurskIl Ministero degli Affari Interni russo sta consegnando aiuti umanitari alla regione di frontiera contesa di Kursk. Lo ha annunciato il ministero. Tende, coperte, generatori mobili, articoli igienici, alimenti e acqua potabile sono stati inviati nella regione in convogli. In collaborazione con le autorità locali, gli aiuti saranno distribuiti alla popolazione. Più di 76.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case nella regione a causa dei continui scontri tra le forze russe e ucraine.

09:47 Ucraina: Kramatorsk sotto il fuoco russo per il secondo giorno consecutivoPer il secondo giorno consecutivo, le forze russe sono segnalate aver bombardato la città ucraina orientale di Kramatorsk nella regione di Donetsk. Lo ha scritto il governatore ucraino di Donetsk, Vadym Filaschkin, su Telegram. Sono state colpite le strutture infrastrutturali. Quattro persone sono state ferite. Kramatorsk è il centro amministrativo delle parti ucraine controllate della regione di Donetsk. Il'esercito russo controlla le parti orientali della regione.

08:59 Ucraina Pubblica i Dati sulle Perdite RusseLo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo loro, la Russia ha perso circa 590.920 soldati nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022. Solo nelle ultime 24 ore, il numero delle perdite è di 1.220. Secondo un rapporto da Kiev, sei carri armati, 58 sistemi d'artiglieria e 27 droni, tra le altre cose, sono stati distrutti nell'ultimo giorno di combattimenti. In totale, la Russia è saida aver perso 8.447 carri armati, 16.663 sistemi d'artiglieria e 366 aerei, 328 elicotteri, 13.399 droni, 28 navi e un sottomarino dal inizio dell'offensiva su larga scala. Le stime occidentali danno cifre più basse di perdite, ma sono solo valori minimi.

08:07 Russia: Attacchi di Droni di Grossa Portata nelle Regioni di Frontiera di Belgorod e VoronezhDurante la notte, le forze ucraine sono saidi aver attaccato non solo la regione russa di Kursk (vedi l'articolo alle 01:51) ma anche le regioni russe confinanti di Voronezh e Belgorod con droni e missili. Lo hanno annunciato i governatori di Voronezh e Belgorod sui loro canali Telegram. Oleksandr Gusev, governatore della regione di Voronezh, riferisce che il sistema di difesa aerea ha abbattuto più di una dozzina di droni nella regione di Voronezh, causando danni agli edifici. Secondo Gusev, non ci sono state vittime. Ci sono stati attacchi con droni in diversi insediamenti di Belgorod. Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod, scrive su Telegram. Ci sono state esplosioni e incendi in due luoghi. Non sono state segnalate vittime.

07:32 Servizio di Soccorso: Due Morti dopo l'Attacco Russo alla Regione di KievA seguito di un attacco con missili russi (vedi l'articolo alle 00:27), un uomo di 35 anni e suo figlio di 4 sono morti in un sobborgo della capitale ucraina Kiev, secondo il servizio di soccorso statale. Tre altre persone sono state gravemente ferite. Parti dei missili sono cadute su case private a Brovary a est di Kiev nella sera, scrivono i soccorritori su Telegram. Padre e figlio sono rimasti intrappolati sotto le macerie di un edificio.

07:04 Russia: Aereo da Combattimento Russo Su-25 Said Attaccare le Forze Ucraine nella Regione di KurskUn aereo da combattimento russo del tipo Sukhoi Su-25 è saidi aver attaccato e colpito le forze ucraine nella regione di frontiera della regione russa di Kursk. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa russo su Telegram. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'attacco è stato eseguito utilizzando missili aria-superficie non guidati. Il Ministero della Difesa russo afferma anche che l'equipaggio ha eseguito una manovra di difesa aerea dei missili, ha attivato i flare termici e è tornato alla base aerea. È stato pubblicato un video che mostra il dispiegamento dell'aereo da combattimento sul canale Telegram del Ministero della Difesa. Il Sukhoi Su-25 è un aereo da attacco al suolo sviluppato nell'Unione Sovietica. Nel conflitto in Ucraina, gli aerei Su-25 vengono utilizzati per il supporto aereo delle truppe russe a terra.

06:24 ISW: il Cremlino Minimizza l'Invasione Ucraina nella Regione di KurskIl Cremlino ha probabilmente deciso di dichiarare un'operazione antiterrorismo invece che la legge marziale per minimizzare l'invasione ucraina nella regione di Kursk e prevenire il panico o una reazione negativa a casa, scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) in un recente rapporto. Ciò mostra che il Cremlino non è pronto a rispondere alla situazione con misure più drastiche, affermano gli analisti.

05:38 La Chiesa Ortodossa con Legami con Mosca potrebbe essere BanditaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato nel suo discorso video serale di sabato che rafforzerà l'indipendenza spirituale ucraina. Ciò suggerisce che la leadership del paese sta pianificando di bandire la Chiesa Ortodossa con legami con Mosca. Dal momento che i soldati russi hanno invaso l'Ucraina, il numero di membri dell'altra chiesa indipendente è cresciuto. Tuttavia, la chiesa minoritaria legata a Mosca mantiene la sua influenza. Il governo ucraino accusa di sostenere l'invasione e di cercare di avvelenare l'opinione pubblica.

03:50 ISW: gli Ucraini Mantengono le loro Posizioni e AvanzanoLe immagini geolocalizzate e i rapporti russi di ieri indicano che le forze ucraine hanno mantenuto per lo più le loro posizioni precedentemente segnalate nella regione di Kursk e hanno avanzato leggermente oltre le loro posizioni precedentemente confermate, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW).

01:51 Russia: Feriti da Missile Ucraino nella Città di KurskAlmeno 13 persone sono rimaste ferite, due gravemente, a causa dei detriti di un missile ucraino abbattuto nella città russa di Kursk, ha annunciato l'amministratore

22:17 Ucraina: 28 funzionari sospettati di appropriazione indebita dei fondi del bilancio della difesa La Procura Generale dell'Ucraina, in collaborazione con il Bureau d'Investigazione di Stato, la Polizia Nazionale e il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, ha condotto un'operazione speciale per smascherare i responsabili e i partecipanti a schemi criminali che coinvolgono il furto di fondi del bilancio della difesa. La Procura Generale ha riferito che il danno totale per lo stato ammonta a oltre 1,5 miliardi di Hrywnia, circa 33.000 Euro. Secondo le indagini, sono coinvolti dipendenti del Ministero della Difesa, unità militari, società congiunte, amministrazioni militari regionali, consigli comunali e direttori di aziende in molte regioni dell'Ucraina. Come risultato delle indagini, sono state sospettate 28 persone, tra cui nove come membri di gruppi criminali organizzati.

In risposta agli attacchi russi contro le regioni ucraine, le forze ucraine hanno continuato la loro offensiva nell'est dell'Ucraina, concentrandosi sulle aree di Torez e Pokrovsk.

despite the Russian attempts to break through Ukrainian defenses near Pokrovsk, these attacks have been repelled by the Ukrainian forces.*

