Il governatore Gavin Newsom ha detto che dirigerà i soldi dalle giurisdizioni della California che non mostrano risultati nella riduzione degli senzatetto.

L'annuncio di giovedì è arrivato dopo che Newsom ha aiutato a smantellare un accampamento di senzatetto a Los Angeles insieme al dipartimento dei trasporti dello stato.

Il governatore ha emanato un ordine esecutivo a luglio che invitava le agenzie statali a iniziare a rimuovere gli accampamenti di senzatetto dalle proprietà statali e incoraggiava i governi locali ad adottare politiche simili.

L'ordine del governatore democratico è seguito a una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di giugno che ha dato ragione a una città dell'Oregon che multava i senzatetto per dormire all'aperto. L'ordine di Newsom invita gli officiali statali "ad adottare politiche umane e dignitose per affrontare urgentemente gli accampamenti sulle proprietà statali".

Newsom ha fatto commenti taglienti giovedì, criticando alcune giurisdizioni locali per non aver fatto abbastanza nonostante le "risorse senza precedenti" fornite dallo stato.

"Niente più scuse. Avete i soldi, avete la flessibilità, avete il via libera, avete il sostegno dello stato e il pubblico vi chiede di farlo", ha detto Newsom. "Sono qui a nome dei 40 milioni di californiani che ne hanno abbastanza. Sono qui perché sono uno di loro. Voglio vedere i risultati".

La California ha la più grande popolazione di senzatetto del paese, con più di 180.000 dei circa 653.000 persone che vivono in strada nel paese che risiedono nello Stato dorato, secondo un ** rapportsubito al Congresso** dal dipartimento della Casa e dello Sviluppo Urbano degli Stati Uniti del 2023.

I commenti arrivano dopo che alcuni comuni hanno fatto resistenza all'idea di emettere multe o di incarcerare le persone negli accampamenti di senzatetto. A luglio, il consiglio di contea di Los Angeles ha votato all'unanimità a favore di una mozione che affermava che le sue carceri non sarebbero state utilizzate per trattenere i senzatetto arrestati durante lo smantellamento degli accampamenti. Gli officiali della contea hanno detto che l'approccio era già in vigore.

Rispondendo alla resistenza, Newsom ha detto che il suo ordine sottolinea la collaborazione con i fornitori locali di servizi per fornire risorse alle persone e non menziona le multe.

"La retorica sta diventando sempre più stantia. Non si tratta di criminalizzazione. Quello che è criminale è trascurare le persone che lottano e soffrono e muoiono sotto i nostri occhi", ha detto.

Ha anche detto che i suoi commenti sull'inazione "non sono un'indicazione" della città di Los Angeles e del sindaco Karen Bass, ma piuttosto "un'indicazione più ampia" per le contee che "devono fare di più".

"Questo non è uno di quei politici", ha detto Newsom. "Questo è un sincero convincimento che dobbiamo far sì che i governi locali si facciano avanti. Questa è una crisi, comportiamoci come tale".

I fondi potrebbero iniziare a essere ridiretti a gennaio quando lo stato inizierà a formulare le sue proposte di bilancio, ha detto Newsom.

