Il governatore di New York firma la legge che istituisce una commissione per la riparazione e la giustizia razziale

"Questa commissione riconosce l'orribile ingiustizia della schiavitù e sarà incaricata di esaminare l'eredità della schiavitù, la successiva discriminazione nei confronti delle persone di origine africana e l'impatto che queste forze continuano ad avere nel presente", si legge in un comunicato stampa dell'ufficio della Hochul.

La legge crea una commissione di nove membri "che sono particolarmente qualificati per servire in virtù della loro competenza, istruzione, formazione o esperienza vissuta", che esaminerà la schiavitù "e i suoi effetti negativi persistenti sulle persone che vivono attualmente nello Stato di New York", secondo il governatore.

La commissione dovrà poi fornire un elenco di raccomandazioni su come affrontare i problemi riscontrati, si legge nel comunicato.

"Oggi continuiamo a impegnarci per riparare ai torti del passato riconoscendo la dolorosa eredità della schiavitù a New York", ha dichiarato Hochul nel comunicato.

"Abbiamo l'obbligo morale di fare i conti con tutte le parti della nostra storia comune di newyorkesi e questa commissione segna un passo avanti fondamentale in questi sforzi".

Secondo il comunicato, la commissione dovrà presentare le proprie conclusioni e raccomandazioni almeno un anno dopo la data della prima riunione.

Il sindaco di New York Eric Adams ha dichiarato ai giornalisti di ritenere che le riparazioni debbano essere studiate e che lo Stato non possa continuare a "ignorare i torti".

"Non abbiamo mai affrontato o fatto i conti con la schiavitù, e alcune istituzioni ritengono che la ricchezza sia direttamente collegata alla schiavitù. Non è un mistero", ha detto. "Ci sono istituzioni che sono in piedi in questo momento e le cui fondamenta provengono dal lavoro gratuito degli schiavi, e quindi dobbiamo fare i conti con questo".

New York non è l'unico Stato a istituire una commissione per studiare i risarcimenti.

A giugno, una task force che esaminava i risarcimenti per i residenti neri in California ha pubblicato il suo rapporto finale con più di 115 raccomandazioni su come lo Stato dovrebbe risarcire coloro che sono stati danneggiati dalla schiavitù e dalle "atrocità storiche".

Le raccomandazioni contenute nel rapporto, composto da oltre 1.000 pagine, includono scuse formali a nome della California ai discendenti delle persone ridotte in schiavitù negli Stati Uniti e raccomandazioni per riforme legate all'assistenza sanitaria, agli alloggi, all'istruzione e alla giustizia penale, tra le altre aree.

Fonte: edition.cnn.com