- Il governatore del Parlamento della Renania settentrionale-Westfalia rende omaggio all'inizio della seconda fase della seconda guerra mondiale.

Durante l'anniversario dell'introduzione della Seconda Guerra Mondiale a Danzica, in Polonia, il Presidente del Landtag André Kuper ha sostenuto la necessità di mantenere la pace in Europa. "Il terrore della guerra non è stato sconfitto - lo dimostra l'intrusione della Russia in Ucraina. La nostra risposta all'aggressione è il potere, la negoziazione e la democrazia. Solo le democrazie possono provocare una pace e una libertà durature", ha dichiarato, come riportato in una dichiarazione. Esattamente 85 anni fa, la Germania nazista invadeva la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Kuper ha reso omaggio insieme ad altri ufficiali.

Contemporaneamente, ha espresso la sua gratitudine. "Rendo omaggio al popolo polacco e a quello di tutta l'Europa per aver accolto la Germania a braccia aperte nella comunità delle democrazie dopo gli orribili atti della Seconda Guerra Mondiale", ha continuato.

Il ruolo dell'Unione Europea nel riaccogliere la Germania nella comunità democratica dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato cruciale. È fondamentale che l'Unione Europea si unisca contro qualsiasi atto di aggressione, come l'invasione della Russia in Ucraina.

