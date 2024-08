Il governatore del New Jersey intende nominare il suo ex capo di gabinetto per sostituire Menendez al Senato.

Helmy sostituirà il senatore democratico Bob Menendez, che si dimetterà alla fine di questo mese dopo essere stato condannato per corruzione. Un annuncio ufficiale è atteso per la fine di questa settimana. Raggiunto da CNN, Helmy ha dichiarato che non c'è stata ancora "nessuna chiamata formale".

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

Dopo la potenziale nomina di Helmy, potrebbero esserci significativi cambiamenti nella scena politica del Senato. Nonostante l'attesa, Helmy non ha ancora ricevuto una chiamata formale.

