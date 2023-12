Il governatore del New Hampshire Chris Sununu avverte che la rimozione delle schede elettorali da parte di Trump non fa altro che rafforzare la sua posizione di "vittima".

"Questo non farebbe altro che... aumentare la sua opportunità di giocare la carta della vittima quando si arriverà alle primarie. Non è affatto utile e non credo sia giusto", ha detto Sununu a Dana Bash della CNN a "State of the Union".

Secondo una fonte che ha familiarità con i piani, il team legale di Trump dovrebbe appellarsi alle due decisioni, basate sul 14° emendamento, di rimuoverlo dalle schede elettorali delle primarie in Colorado e Maine martedì.

Trump si appellerà alla Corte Suprema degli Stati Uniti per la decisione del Colorado e al tribunale statale per la decisione del segretario di Stato del Maine.

Il 14° emendamento, ratificato dopo la guerra civile, stabilisce che i funzionari statunitensi che prestano giuramento di sostenere la Costituzione non possono ricoprire cariche future se hanno "partecipato a un'insurrezione" o se hanno "dato aiuto o conforto" agli insorti.

Tuttavia, la Costituzione non specifica come applicare il divieto, e la formulazione vaga ha portato a chiedersi se si applichi anche alla presidenza.

Sununu, che ha appoggiato l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley nelle primarie repubblicane, ha dichiarato domenica di volere Trump sulla scheda elettorale in "tutti i 50 Stati" in modo che "Nikki Haley possa batterlo in tutti i 50 Stati".

Alla domanda sulla mancata menzione della schiavitù come causa della Guerra Civile da parte di Haley in un municipio del New Hampshire la scorsa settimana e sul successivo sforzo di ripulire la sua risposta, Sununu ha riconosciuto che si è trattato di un errore.

"L'ha chiarito rapidamente, giusto? Ovviamente, se qualcosa deve essere chiarito un po', vorresti averlo detto in modo un po' diverso la prima volta, ma è stato chiarito rapidamente", ha detto. "È un problema assolutamente irrilevante".

Sununu ha aggiunto che i recenti attacchi del rivale di Haley alle primarie del GOP, Chris Christie, non fanno altro che sottolineare la sua crescente statura nella corsa.

"Chris Christie è un amico, ma la sua corsa è in un vicolo cieco. Dirà tutto quello che può", ha detto Sununu.

"Penso solo che alla fine prenderà la decisione giusta. Vuole assicurarsi che il partito si unisca. Lui - credo che tutti questi candidati sappiano che è sempre un po' un azzardo. E alla fine l'unica persona che si muove è Nikki Haley. Chris Christie non recupererà 30 punti nelle prossime tre settimane, giusto?".

Haley, ha detto Sununu, è il candidato che "può recuperare cinque o dieci punti e dare a Trump quella sconfitta che nessuno pensava fosse possibile nelle prossime settimane. E penso che sia molto probabile che ciò accada. Quindi, ancora una volta, credo che gli elettori si schiereranno dalla parte di Nikki. Credo che, in ultima analisi, si spera che Chris si schieri dalla parte di Nikki. Ma è una decisione che spetta a Chris".

Marshall Cohen della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com