Il governatore del Nebraska ha abbandonato l'iniziativa di modificare il metodo di assegnazione dei voti elettorali, un colpo di scena agli obiettivi dell'ex presidente Trump.

Il comunicato segue la dichiarazione del senatore repubblicano Mike McDonnell di rifiutare di appoggiare una tardiva spinta per contestare la legge che assegna i voti elettorali secondo i distretti congressuali.

Come espresso in una dichiarazione, Pillen, anch'egli repubblicano, afferma: "Considerata la gravità per il Nebraska e la nostra nazione, abbiamo dato tutto per raggiungere questo obiettivo", descrivendo gli sviluppi come "profondamente deludenti".

Si tratta di una novità fresca e resta soggetta a ulteriori aggiornamenti.

Nonostante l'impegno di Pillen nella causa, il recente ribaltone politico potrebbe ostacolare i loro sforzi nel rovesciare la legge. Questa situazione evidenzia le complessità e l'imprevedibilità della politica.

Leggi anche: