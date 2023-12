Il governatore del Kansas Laura Kelly è entrato nell'era Swiftie

Tra questi c'è anche il governatore del Kansas Laura Kelly, che mercoledì ha twittato una foto di se stessa con in mano un CD intitolato "Governor Kelly's Eras Playlist". La copertina sembrava disegnata come il logo dell'"Eras Tour" della Swift, con icone rappresentative dello Stato del Kansas.

"Ora che @taylorswift13 ha trascorso più tempo in Kansas - grazie @tkelce! - il mio impavido staff ha pensato che fosse giunto il momento di abbandonare tutto e dare un ascolto adeguato alla sua musica", si legge nella didascalia di Kelly su X, ex Twitter, con un ringraziamento al giocatore dei Kansas City Chiefs - e fidanzato della Swift - Travis Kelce.

Gov. Kelly ha inoltre raccontato di aver ricevuto un braccialetto dell'amicizia durante una recente partita dei Chiefs e ha rivelato la tracklist di 16 canzoni che il suo staff ha creato per lei. Sono incluse canzoni come "Champagne Problems", "Shake it Off", "King of my Heart" e "All Too Well".

La Swift ha sicuramente trascorso molto tempo nello Stato dei Girasoli da quando, a settembre, si è presentata all'Arrowhead Stadium per vedere il suo attuale fidanzato Kelce giocare a football.

Da allora, la cantante di "Karma" ha assistito a diverse partite dei Chiefs per sostenere Kelce ed è stata avvistata alle feste dopo alcune partite, come testimoniano le foto pubblicate sui social media.

La sua presenza alle partite di Kelce non si limita però a Kansas City. Domenica la cantante e suo padre, Scott Swift, erano al Gillette Stadium per assistere alla partita dei Chiefs contro i New England Patriots, dove anche i tifosi di Boston erano entusiasti di vedere la star presente.

"Hanno mostrato Taylor alla partita e, voglio dire, non si vede un'intera tifoseria della squadra di casa impazzire per qualcuno che indossa i colori della squadra avversaria: questo dimostra quanto sia straordinaria quella ragazza", ha detto Kelce nella puntata di mercoledì del suo podcast "New Heights", che conduce insieme al fratello Jason.

Anche l'allenatore dei Patriots e icona della NFL Bill Belichick, a settembre, si è espresso sulla storia d'amore tra Kelce e la Swift, dicendo: "Travis Kelce ha fatto molte grandi prese nella sua carriera. Questo sarebbe il più grande".

Si capisce che la Swift ha un ascendente su questo Paese quando sia il governatore del Kansas che l'allenatore dei Patriots sono nella loro era Swiftie.

