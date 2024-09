Il Google Pixel 9 Pro Fold rappresenta un notevole progresso nella tecnologia.

Il primo tentativo di Google di un smartphone pieghevole è stato encomiabile, ma è stato superato dal Galaxy Z Fold 7 di Samsung. Tuttavia, il Pixel 9 Pro Fold supera le aspettative e offre una valida alternativa al dispositivo di Samsung in molti aspetti.

Nuovo Design

Google ha notevolmente rivisitato il design. Pesa 257 grammi, 25 grammi in meno rispetto al suo predecessore, ma è più compatto. Quando piegato, il Pixel 9 Pro Fold misura 155,2 x 150,2 x 10,5 millimetri, rendendolo tanto portatile quanto uno smartphone standard. Il nuovo display esterno da 6,24 pollici in formato 20:9 migliorano questa portabilità, permettendoti di utilizzare il dispositivo senza aprirlo.

Il display OLED ha una densità di pixel di 422 ppi, offrendo una nitidezza visibile anche alla luce del sole. I contrasti e i colori sono eccezionali, e una frequenza di refresh da 60 a 120 Hz garantisce una visualizzazione fluida.

Display Migliorati

Aprendo il Pixel 9 Pro Fold si rivela un display flessibile OLED da 8 pollici che è notevolmente più brillante del suo predecessore. Con una densità di pixel di 373 ppi, è sufficientemente nitido e offre eccezionali contrasti e colori. La sua frequenza di refresh da 1 a 120 Hz lo rende estremamente adattabile, superando il display esterno.

Lo schermo interno presenta anche una consistente bordatura più stretta rispetto al passato. Questa caratteristica permette di posizionare la fotocamera frontale sotto il display, dando al nuovo smartphone pieghevole un aspetto più moderno rispetto al primo Pixel Fold.

Tenere il Pixel 9 Pro Fold aperto è un piacere, poiché il dispositivo si assottiglia fino a soli 5,1 millimetri. La cornice offre spazio sufficiente per i pulsanti, con il pulsante di accensione che presenta un preciso sensore di impronte digitali integrato.

Solco Visibile, Cerniera di Alto Livello

L'attrattiva del dispositivo è leggermente attenuata da un solco visibile e profondo lungo l'asse longitudinale. Anche se il tuo cervello si adatta rapidamente, la piega è meno pronunciata sul Galaxy Z Fold 8 di Samsung. È un peccato che, nonostante il display più grande, tu possa ancora visualizzare solo due app in modalità schermo diviso.

La cerniera, probabilmente il componente più importante di uno smartphone pieghevole, è eccezionalmente ben ingegnerizzata da Google. La resistenza nell'apertura e nella chiusura è giusta, e quando piegato, una calamita tiene insieme le due metà in modo fluido. Tuttavia, la polvere e altre particelle fini possono ancora infiltrarsi. Pertanto, come il suo predecessore, il Pixel 9 Pro Fold ha solo la resistenza all'acqua IPX8.

Durata della Batteria Impressionante, Ottime Fotocamere

Nonostante la sua sottigliezza, lo smartphone pieghevole dura a lungo. Una singola carica della batteria da 4650 milliampere-ora (mAh) è stata più che sufficiente per alimentare il dispositivo per un'intera giornata, a condizione che non sia stato aperto troppo spesso. Se utilizzi frequentemente il display interno, la batteria potrebbe esaurirsi alla fine della giornata, ma dovresti comunque farcela.

Un'altra caratteristica degna di nota è il doppio sistema di fotocamere posteriori. Dotato di una fotocamera principale fino a 48 MP, una ultra-grandangolare da 10,5 MP e una teleobiettivo da 10,8 MP con zoom ottico 5x, il Fold non è altrettanto equipaggiato rispetto agli altri due dispositivi Pixel 9 Pro. Tuttavia, la qualità delle foto e dei video è appena inferiore e il nuovo Fold di Google lascia il Galaxy Z Fold 8 indietro in questo ambito.

Funzionalità AI Divertenti

Gli interni del Fold, dotati del nuovo chip Tensor G4 di Google, 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria flash, sono all'avanguardia. Di conseguenza, il dispositivo gestisce con disinvoltura i nuovi trucchi AI. Anche se il loro raggio d'azione è attualmente limitato in Germania, come per gli altri 9 della serie Pixel, offrono più funzionalità dei nuovi iPhone.

Tra queste funzionalità AI ci sono le foto di gruppo in cui puoi aggiungerti in seguito. È anche divertente selezionare elementi individuali e modificarli utilizzando prompt testuali. Non è particolarmente complesso, ma l'IA può facilmente sostituire un telecomando con una stecca di legno.

Conclusioni

Google ha fatto un grande passo avanti con il Pixel 9 Pro Fold. Nonostante abbia introdotto il suo primo smartphone pieghevole lo scorso anno, ha già raggiunto la vetta con la seconda generazione, offrendo una forte concorrenza al Galaxy Z Fold 8 di Samsung. Anche se costa Around 1900 e 2030 euro, il nuovo Fold di Google offre sette anni di aggiornamenti Android garantiti, assicurando soddisfazione a lungo termine.

In termini di miglioramenti, il Pixel 9 Pro Fold eccelle nei suoi test tecnici, con il nuovo display OLED esterno da 6,24 pollici e lo schermo flessibile OLED da 8 pollici che superano le specifiche del suo predecessore. Il sistema di fotocamere posteriori, dotato di una fotocamera principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo, fornisce una qualità delle foto e dei video impressionante.

Inoltre, le capacità AI del Pixel 9 Pro Fold sono degne di nota, consentendo funzionalità come l'aggiunta di sé stessi alle foto di gruppo e la modifica di elementi individuali utilizzando prompt testuali. Questi trucchi AI, uniti alle prestazioni del dispositivo, offrono più funzionalità dei nuovi iPhone.

