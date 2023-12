La storia in primo piano

Il golfista Rickie Fowler divide l'opinione pubblica con una camicia hawaiana scollata

Rickie Fowler continua a superare i limiti del dress code del golf

La star americana ha indossato una camicia hawaiana non rimboccata al primo evento del PGA Tour del 2018

Un passo avanti di Rickie Fowler, visto indossare una camicia hawaiana non rimboccata al Sentry Tournament of Champions di questa settimana sull'isola di Maui.

Il golfista americano si è piazzato al quarto posto dopo il primo giro, a due colpi dal leader Marc Leishman, ma è stata la sua scelta sartoriale a fare scalpore.

Dopo aver già indossato scarpe alte e pantaloni da jogging in occasione di un prestigioso torneo ad Abu Dhabi, il 29enne si sta avvicinando sempre di più alla violazione del codice di abbigliamento dell'organo di governo.

Il regolamento dei giocatori del PGA Tour afferma che "i giocatori devono presentare un aspetto ordinato sia nell'abbigliamento che nella cura della persona. L'abbigliamento indossato dai giocatori deve essere coerente con la moda del golf attualmente accettata".

Fowler, tuttavia, ha difeso il suo guardaroba, dicendo alla NBC che il look era "molto Maui" e scherzando con i suoi amici e colleghi professionisti Justin Thomas e Jordan Spieth che non avrebbero potuto indossarlo.

"Mi piace sempre spingermi un po' oltre i limiti, pur rimanendo ovviamente rispettoso e onorando il gioco", ha detto Fowler a Golf Channel.

"Ho pensato che questo sarebbe stato molto appropriato per iniziare la settimana... Ci stiamo solo divertendo".

Tendenze in evoluzione

John Daly: il più grande fashionista del golf americano

Per la golfista americana Paige Spiranac, che si è opposta con veemenza alla nuova politica di dress code della LPGA, il numero hawaiano è stato un passo nella giusta direzione.

"Mi piace. È diverso", ha scritto sul suo account Twitter. "Vediamo quanto tempo ci vorrà prima che i tradizionalisti del golf dicano che il golf è finito e quanto si indignino per la mancanza di rispetto....di una camicia non rimboccata".

Secondo la pagina Twitter ufficiale del Kapalua Golf Resort, la camicia di Fowler è stata la più venduta nella tenda del merchandise per tutto il giorno.

Con i giorni dei plus four e dei bastoni di hickory ormai alle spalle, numerosi fan hanno sostenuto che il numero 7 del mondo sta contribuendo a portare il gioco a una generazione più giovane.

Ma non tutti sono stati così entusiasti: alcuni hanno definito le sue scelte di abbigliamento "poco professionali" e altri hanno faticato a mettere in relazione l'abbigliamento con la sua recente selezione come "Best-Mannered Person" del 2017.

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie e approfondimenti

La camicia hawaiana di Rickie Fowler era appropriata? Dite la vostra sulla pagina Facebook di CNN Sport

Una cosa è certa: se Fowler ha a che fare con questo, il confine tra la clubhouse e la passerella continuerà a sfumare.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com