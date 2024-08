Il golf è in grado di essere alla moda?, ha sostenuto questa casa di moda di fascia alta.

L'analogia è stata tracciata dal co-fondatore di Whim Golf, un marchio di abbigliamento di lusso e studio di design, che incoraggia le persone senza interesse per il gioco a provare il golf.

"Le persone non provano il golf allo stesso modo in cui non provano i broccoli, perché non pensano che gli piacerà", ha detto al CNN il co-fondatore Colin Heaberg.

"Come si fa a far provare alle persone qualcosa che pensano di non liking?"

"Un po' diverso"

Whim si è prefissata questo obiettivo sin dalla sua fondazione da parte di Heaberg e del socio in affari Will Gesel nel luglio 2019, quando era ancora un marchio di moda boutique. Il lancio della società è stato segnato da un pop-up shop a Chicago, dove i potenziali clienti potevano sfogliare una vasta gamma di "abbigliamento sportivo americano classico", come camicie button-down, polo, shorts e molto altro.

Nessuno dei capi esposti avrebbe sfigurato sul fairway, ma l'intenzione non era quella di reinventare la ruota. Invece, Whim mirava a un mercato specificamente ampio: "Persone che liking X, Y, Z - e golf".

"C'è un sacco di gente per cui il golf è la loro intera personalità, ma per molte delle persone interessate al nostro marchio, hanno un intero altro insieme di interessi", ha spiegato Heaberg.

"C'è un sacco di gente che compra la nostra roba e non giocherà mai a golf, ma gli piace solo come lo facciamo. Molti dei vestiti che facciamo sono piuttosto accessibili - non stiamo facendo il polo più pazzo di Rick Owens o qualcosa del genere. Stiamo facendo cose buone e pulite - solo un po' diverse".

Il fatto che Day sia stato successivamente invitato a rimuovere la sua vivace maglia senza maniche dai funzionari del Masters è la prova della convinzione di Heaberg che gran parte del golf continua a operare secondo un rigido dress code.

"Penso che sia difficile apportare cambiamenti di mercato reali perché il resto del mercato pensa che non ci sia nulla che non vada in ciò che stanno già facendo e non sono aperti al cambiamento", ha riflettuto.

"Abbiamo sempre cercato di essere molto costruttivi in ​​questo e non dire alle persone tipo, 'Odiamo la tua polo a strisce rosa'. Siamo come, 'Va bene, ma anche questa roba funziona'."

"Golf Gratuito"

Ciò che distingue Whim dagli altri marchi, tuttavia, è ciò che si trova sotto i piedi dei sette pop-up store aperti nel corso dei suoi cinque anni di storia.

Ogni negozio è dotato di green da putting completamente giocabili in erba artificiale, gratuiti per i passanti nelle principali città come New York e Los Angeles. Finora, oltre 15.000 persone hanno provato il golf alle installazioni dell'azienda.

Whim ha anche ampliato la sua attività a un negozio online, prodotto "innumerevoli" opere d'arte, venduto direttamente ai country club e recentemente annunciato una collaborazione per le scarpe con il gigante dello sportswear Reebok - "un sogno diventato realtà" per Heaberg. Tuttavia, l'abbigliamento è solo "l'esca" per far sì che le persone, soprattutto gli abitanti delle città, prendano in mano un club e tentino il loro primo putt.

"Tutti saltano come bambini quando finalmente fanno la cosa che hanno cercato di fare e funziona. È per questo che lo facciamo - solo per esporre le persone", ha detto Heaberg.

"Una bambina sale sull'autobus e vede un campo da calcio o un campo da basket e vede le persone che fanno quelle cose, e dice ai suoi genitori, 'Voglio farlo'. Se non vedi il golf, è difficile sapere che vuoi farlo.

"Lascia solo che le persone vedano la cosa e più la vedi, più puoi vedere te stesso dentro di essa".

Le installazioni del green da putting, battezzate "Iniziativa Golf Gratuito", fanno parte della missione del marchio per "democratizzare" uno sport che afferma sia stato "tenuto in ostaggio dalle generale pubblico's misconceptions about who belongs in the game".

L'obiettivo finale: convertire il maggior numero possibile di golfisti tra i 18 e i 34 anni in modo che, entro un decennio, i loro figli possano guidare un "movimento giovanile" nello sport.

"Sentivi tutte queste cose su 'crescere il gioco' e tutti questi insider del golf avrebbero questo servizio sulla bocca su come stanno cercando di renderlo un posto più diversificato e accogliente", ha detto Heaberg.

"E noi saremmo sempre stati come, 'Voi ragazzi non state facendo nulla, però. Devi fare il lavoro'. Non possiamo solo assumere un po' di diversità nella nostra attività e dire, 'Va bene, l'abbiamo fatto!' Devi davvero uscire e mettere i club nelle mani delle persone.

"That's the only metric there is - how many people are touching clubs?"

