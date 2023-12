La storia in primo piano

Il golf club di Muirfield vota storicamente per l'ammissione di donne come soci

Per la prima volta nella storia ammesse le donne

Il club ha votato contro l'ammissione delle donne nel 2016

Nuova votazione dopo aver perso il diritto di organizzare il British Open

In una nuova votazione, l'80,2% dei membri del golf club scozzese privato, fondato nel 1744, ha optato per l'accettazione di membri femminili, ribaltando una precedente votazione tenutasi meno di 12 mesi fa.

L'R&A, l'organizzatore dell'Open Championship, si è mosso rapidamente per reinserire il Muirfield nel calendario dell'Open dopo che era stato rimosso nel 2016.

Il risultato della votazione dello scorso maggio ha provocato una tempesta, con il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon che ha definito la decisione "indifendibile".

In risposta all'annuncio di martedì, Sturgeon ha twittato: "Ben fatto, Muirfield - la decisione di ammettere le donne tra i soci è enfatica e giusta. Non vediamo l'ora di vedervi ospitare nuovamente l'Open in futuro".

Le donne dovranno aspettare due anni

Con una maggioranza di due terzi necessaria per ribaltare la posizione maschile del club, il capitano Henry Fairweather ha dichiarato che sono stati espressi 498 voti a favore dell'ammissione delle donne e 123 voti contrari.

L'affluenza è stata del 92,7%.

"Non vediamo l'ora di accogliere le donne come membri che potranno godere e beneficiare delle grandi tradizioni e dello spirito amichevole di questo straordinario club", ha dichiarato Fairweather.

Muirfield, sede della Honourable Company of Edinburgh Golfers, ha ospitato l'ultimo dei suoi 16 Open Championships nel 2013, quando l'americano Phil Mickelson ha sollevato la famosa Claret Jug.

Martin Slumbers, direttore esecutivo del R&A, ha dichiarato: "È estremamente importante per noi, nell'organizzare uno dei grandi eventi sportivi del mondo, che le donne possano diventare membri di tutti i nostri club ospitanti".

"Muirfield è una sede dell'Open davvero eccezionale e non vediamo l'ora di riportarvi il campionato in futuro".

In precedenza, le donne potevano giocare sul campo da golf e visitare la clubhouse come ospiti e visitatori.

Il club ammette che probabilmente ci vorranno almeno due anni prima che la prima donna entri a far parte del club.

"L'attuale lista d'attesa per l'iscrizione al Muirfield suggerisce che i nuovi candidati, uomini e donne, potranno aspettare dai due ai tre anni, o più, per diventare membri del club", si legge in un comunicato.

