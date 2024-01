Il gol tardivo di Cristiano Ronaldo salva un punto drammatico per il Manchester United in Champions League

Josip Iličić ha segnato il primo gol della partita al 12° minuto. Il taglio all'indietro di Duván Zapata è caduto sullo sloveno al limite dell'area di rigore, che ha spazzato la palla a casa.

Sebbene gli italiani sembrassero più propensi a raddoppiare il vantaggio, Cristiano Ronaldo ha pareggiato proprio allo scoccare dell'intervallo, finalizzando la migliore azione dello United del primo tempo per ristabilire la parità.

Ma il colpo di Zapata nel secondo tempo ha ricostruito il vantaggio dell'Atalanta e, dopo una costante pressione dello United, Ronaldo ha realizzato il suo secondo gol della partita al 91° minuto per salvare un punto.

Il punto significa che a due partite dalla fine del girone la situazione è in equilibrio, con lo United in testa al gruppo e con buone possibilità di passare il turno grazie soprattutto a Ronaldo.

Dopo la partita, Ronaldo ha dichiarato che la squadra è stata "un po' fortunata" a ottenere un pareggio contro l'Atalanta.

"È stata una partita difficile, so che quando giochiamo a Bergamo è sempre difficile, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e sono molto contento", ha detto a BT Sport.

"Non ci arrendiamo mai, ci crediamo fino alla fine, è un buon risultato per noi. L'inizio è stato duro, sapevamo che l'Atalanta avrebbe fatto molta pressione, hanno un allenatore fantastico, quando giocavo alla Juventus erano sempre difficili da affrontare. Alla fine siamo stati un po' fortunati, ma questo è il calcio".

"Dobbiamo ancora migliorare, abbiamo giocatori diversi, un sistema diverso, dobbiamo adattarci l'uno con l'altro, ma ci vorrà tempo. abbiamo tempo per migliorare ed essere migliori".

Avanti e indietro

Con il Gruppo F difficile da separare dopo tre partite, la trasferta dello United a Bergamo è stata accompagnata da importanti conseguenze.

L'impressionante vittoria per 3-0 contro il Tottenham Hotspur di sabato in Premier League aveva in qualche modo alleggerito la pressione sul manager Ole Gunnar Solskjaer, ma la progressione al turno successivo in Champions League potrebbe essere vitale se vuole mantenere il suo incarico.

L'inizio è stato quasi perfetto per il norvegese: un primo tiro deviato di Scott McTominay si è diretto verso la porta dell'Atalanta, prima di colpire il palo con il portiere a terra.

Lo United ha pagato pochi minuti dopo, quando la squadra di casa è passata in vantaggio grazie a Iličić.

Il suo tiro da appena dentro l'area è stato quasi diretto a David De Gea, e lo spagnolo sarà deluso dal fatto che la palla sia riuscita a sfuggirgli.

Dopo aver segnato l'importantissimo primo gol, l'Atalanta ha continuato a sembrare la squadra più pericolosa in avanti.

Zapata ha avuto un paio di occasioni, mentre i ricorsi della squadra di casa per un rigore sono stati vani anche dopo i controlli dell'assistente arbitrale.

E la pagano nel tempo supplementare prima della fine del primo tempo, quando lo United produce la sua migliore azione d'attacco della partita.

Una bella combinazione tra Mason Greenwood, Ronaldo e Bruno Fernandes ha aperto la difesa dell'Atalanta e un delicato retropassaggio di Fernandes ha lasciato il pallone invitante per Ronaldo, che ha così potuto mettere a segno il colpo.

È il 138° gol del portoghese in Champions League e il quarto in quattro partite in Europa da quando è tornato allo United.

Dopo l'intervallo e con le parole di Solskjaer che risuonano nelle orecchie, i giocatori dello United sono molto più carichi.

Un'azione più intricata di Fernandes ha fornito un'apertura a soli 12 metri dalla porta, ma un'eccellente blocco di Jose Luis Palomino ha mantenuto il punteggio in parità.

Poco dopo Palomino è stato coinvolto dall'altra parte del campo, fornendo l'assist a Zapata per il nuovo vantaggio dell'Atalanta.

L'attaccante colombiano è stato servito da una palla lunga di Palomino e, mentre il capitano dello United Harry Maguire si appellava al fuorigioco, Zapata ha messo a segno il colpo, solo per l'alzarsi della bandierina del fuorigioco.

Tuttavia, dopo un lungo controllo VAR durato due minuti e sei secondi, il gol è stato assegnato, scatenando scene di giubilo tra i tifosi di casa.

Lo United, che aveva bisogno di un gol per rientrare in partita, ha spinto e spinto, inserendo sostituti in attacco nella speranza di cambiare la partita.

Sebbene la partita sembrasse ormai agli sgoccioli, ancora una volta Ronaldo è venuto in soccorso dello United, segnando dal limite dell'area per pareggiare a pochi minuti dalla fine.

