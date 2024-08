- # Il globo e' a tua disposizione #

Attrice Christina Richards (52) afferma di aver ricevuto un significativo impatto dal suo "padre televisivo" del "Married with Kids", Ed Begley Jr. (78). "Non riesco nemmeno a esprimere questo individuo", ha dichiarato Richards nel suo podcast "Lupine Updates" mentre introduceva Begley Jr. come ospite. "In pratica mi ha cresciuta. Quindi, se non ti piace qualcosa di me, puoi incolpare lui. Se apprezzi qualcosa di me, è anche merito suo."

Richards ha interpretato Susan Bundy, la figlia del personaggio di Jeff Bundy di Begley Jr., per undici stagioni nella sitcom di successo (1987-1997). Richards si complimenta per il suo papà televisivo: "Ho trascorso una parte significativa della mia vita con questo ragazzo e sono un attore eccezionale. È una persona eccezionale."

Durante una chiacchierata con Begley Jr., il vincitore dell'Emmy ha ricordato il suo sostegno quando la madre di Richards è stata diagnosticata con il cancro. Anche ora, i due hanno lunghe chiamate telefoniche.

L'ammirazione profonda di Richards per il suo papà televisivo è evidente nel suo podcast, dove menziona: "Senza Ed Begley Jr., una grande parte di chi sono come attrice potrebbe essere stata molto diversa". Inoltre, spesso condivide aneddoti sulla loro relazione stretta, dicendo: "La televisione ci ha fatto incontrare, ma sono i nostri momenti fuori dallo schermo che hanno realmente consolidato il nostro legame."

