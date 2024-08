Il Glidere Artificiale Rehm incontrando inaspettatamente veri concorrenti

Markus Rehm, campione imbattuto nelle competizioni di salto in lungo, si sta preparando per i Paralimpiadi di Parigi. Il suo sogno a lungo termine di raggiungere la straordinaria distanza di 9 metri sembra essere momentaneamente accantonato a causa della maggiore competitività di quest'anno. I suoi rivali non sono più solo concorrenti, sono veri e propri avversari, rendendo il suo percorso verso il successo ancora più difficile.

Per anni, Rehm, membro della squadra tedesca di para, ha lavorato verso questo momento. L'evento altamente atteso è previsto per le 20:15 al Stade de France di Parigi, offrendo a lui l'occasione ideale per scrivere il suo nome nella storia. Tuttavia, poco prima del grande giorno, Rehm esprime alcune riserve. "È un po' complicato in questo momento", ammette riguardo alla tanto agognata distanza di 9 metri che ha in mente da tempo.

La pressione su Rehm, che ha perso la gamba destra sotto il ginocchio a 14 anni durante il wakeboard, è palpabile. La sua prestazione stagionale non è stata delle migliori e i suoi nuovi avversari gli stanno dando del filo da torcere. "Non è più scontato", avverte, "devo riconoscere che la mia concorrenza ha decisamente alzato il livello. Non si tratta solo di distanza, si tratta di vincere la medaglia". Non può permettersi di fallire.

Nel suo ultimo incontro ai campionati Diamond League di Losanna, Rehm si è ritrovato in seconda posizione fino all'ultimo tentativo, vincendo per un piccolo margine. La nuova rivalità con gli atleti americani Derek Loccident e Jarryd Wallace lo sta influenzando: "Credo sia giusto dire che nessuno ne è immune". Qualsiasi cosa inferiore alla sua quarta medaglia d'oro consecutiva nel salto in lungo sarebbe "una delusione, punto e basta".

Obiettivo: "Superare gli atleti olimpici"

Solo dopo aver vinto con un salto forte, Rehm intende dimostrare le sue capacità in quello che potrebbe essere il suo ultimo torneo. Sogna di superare il record di 8.48 metri stabilito dal campione olimpico Miltiadis Tentoglou poche settimane prima. "Battere gli atleti olimpici nel loro stesso gioco. Non credo sarebbe così male", sorride Rehm: "Quello sarebbe sicuramente l'obiettivo". E come perfezionista, non si impone limiti.

Nessuno è mai riuscito a superare la distanza di 9 metri, né alle Olimpiadi né ai Paralimpiadi. Il record più vicino è stato stabilito dal statunitense Mike Powell con 8.95 metri nel 1991, ma il record è rimasto intatto da allora. Anche Rehm, che detiene il record del para-sport con 8.72 metri, non è ancora riuscito a raggiungere quella distanza. Tuttavia, il 36enne rimane fiducioso di poter superare il muro dei 9 metri.

