Il giudice sostiene che l'EPA debba prendere ulteriori misure a causa dei potenziali rischi legati al fluoruro nell'acqua del rubinetto.

Giudice Edward Chen esprime incertezza riguardo ad un diretto legame tra i livelli standard di fluoro aggiunti all'acqua e un calo del QI dei bambini, ma riconosce che un'accumulazione di prove indica un potenziale rischio irragionevole. Di conseguenza, obbliga l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA) a ridurre questo potenziale rischio, senza specificare azioni.

Questa decisione aggiunge alla controversia che circonda un intervento ampiamente celebrato come uno dei maggiori successi della salute pubblica del 20° secolo. Il fluoro rinforza lo smalto dei denti e minimizza le carie sostituendo i minerali persi durante l'uso quotidiano, secondo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti.

Di recente, un'agenzia federale ha dichiarato "con una certa fiducia" che l'esposizione elevata al fluoro può essere legata a una riduzione del QI nei bambini. Il National Toxicology Program è giunto a questa conclusione in base ad esami che coinvolgevano livelli di fluoro più che doppi del limite raccomandato per l'acqua potabile sicura.

L'EPA, parte in causa nel processo, ha sostenuto che l'influenza del fluoro a livelli di esposizione inferiori rimane incerta. Tuttavia, l'EPA è vincolata a mantenere una distinzione tra la soglia di sicurezza e la soglia di esposizione. Se questa differenza è insufficiente, l'agente rappresenta un rischio, secondo la sentenza di 80 pagine emessa martedì da Chen.

"In sintesi, il pericolo per la salute a livelli di esposizione nell'acqua potabile degli Stati Uniti è sufficientemente elevato da giustificare un intervento regolamentare da parte dell'EPA" ai sensi della legge, ha concluso.

Jeff Landis, portavoce dell'EPA, ha dichiarato che l'agenzia stava esaminando la decisione senza ulteriori commenti.

Nel 1950, le autorità federali hanno approvato la fluorizzazione dell'acqua come misura preventiva contro la carie dentale, continuando a promuoverla anche dopo l'introduzione del dentifricio al fluoro sul mercato.

although fluoride comes from various sources, drinking water is the primary source for most Americans. Approximately 65% of the US population currently receives fluoridated water, according to CDC statistics.

Since 2015, federal health authorities have recommended a fluoridation level of 0.7 milligrams per liter of water. Prior to this, the recommended upper range was 1.2 milligrams per liter. The World Health Organization has set a safe maximum fluoride level for drinking water at 1.5 milligrams per liter.

Separately, the EPA has maintained a long-standing rule that water systems should not exceed 4 milligrams of fluoride per liter of water. This regulation targets preventing skeletal fluorosis, a potentially debilitating condition characterized by weaker bones, stiffness, and discomfort.

However, studies over the last two decades have raised concerns about a different issue: a connection between fluoride and brain development. Researchers pondered the impact on developing fetuses and infants who might ingest water used for preparing baby formula. Animal studies suggested that fluoride could affect neurochemistry, cell functioning, and brain regions responsible for learning, memory, rational thought, and behavior.

The trial, initiated in US District Court in San Francisco in 2017, saw the Food & Water Watch serve as the lead plaintiff. Judge Chen put the hearings on hold in 2020 to wait for the National Toxicology Program report, but he heard arguments from both sides earlier this year.

This ruling has raised questions about the safety of long-term exposure to fluoride, which is often considered a health benefit due to its role in minimizing cavities. Despite the US Centers for Disease Control and Prevention's endorsement of fluoride reinforcing tooth enamel, there is growing concern about its potential impact on brain development, especially in children.

