Il giudice respinge parte della causa intentata contro Trump dalla compagna dell'agente della polizia capitolina morto dopo il 6 gennaio

Amit Mehta, il giudice federale che presiede la causa a Washington, ha ritenuto che, poiché la compagna di Sicknick, Sandra Garza, non era il suo coniuge o il suo partner domestico secondo la legge di Washington, non aveva la "legittimazione statutaria" per presentare una richiesta di risarcimento per morte ingiusta.

Ma Mehta ha respinto la richiesta di immunità di Trump in questo caso, osservando che la Corte d'Appello del Circuito di Washington ha già stabilito che non gode dell'immunità presidenziale da cause legali per le sue azioni intorno al 6 gennaio.

Altre parti della causa sono state autorizzate a continuare, compresa l'accusa che Trump e i due uomini accusati di aver attaccato Sicknick durante l'attacco al Campidoglio, Julian Khater e George Tanios, hanno partecipato a una cospirazione per "violare i diritti civili".

Tanios si è dichiarato colpevole di due reati minori legati alla rivolta ed è stato condannato a scontare la pena e a un anno di libertà vigilata. Khater, che si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa per aggressione, resistenza o impedimento agli agenti con un'arma pericolosa, è stato condannato a 80 mesi dietro le sbarre.

Secondo l'accordo di patteggiamento, Khater ha preso una bomboletta di spray per orsi dallo zaino di Tanios durante l'attacco e ha spruzzato lo spray su una fila di agenti di polizia, tra cui Sicknick.

Mehta, nella sua sentenza, ha ritenuto di non dover "decidere se Garza abbia asserito in modo plausibile che Khater abbia causato la morte dell'agente Sicknick" perché "come minimo, il patrimonio dell'agente Sicknick può essere risarcito per qualsiasi dolore e sofferenza provati prima della sua morte, e la denuncia dichiara a sufficienza che le azioni di Khater hanno causato tale danno".

