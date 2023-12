Il giudice ordina di liberare Djokovic dalla detenzione per immigrazione in Australia

Dopo ore di deliberazioni, problemi tecnici e argomentazioni da entrambe le parti, il giudice Anthony Kelly ha ordinato a Djokovic di essere rilasciato da una struttura di detenzione temporanea in albergo e di restituire i suoi beni entro 30 minuti dalla sentenza di lunedì.

Il giudice Kelly ha inoltre ordinato alla parte convenuta nel caso - il Ministero degli Affari interni australiano - di pagare le spese legali di Djokovic.

A seguito della decisione, un avvocato del governo ha dichiarato che il Ministro dell'Immigrazione australiano si riserva il diritto di intervenire personalmente nel caso. Christopher Tran, in rappresentanza del governo, ha dichiarato che il ministro Alex Hawke conserva il potere ministeriale di allontanare Djokovic dal Paese, nonostante la sentenza.

Dopo l'udienza, Djokovic ha twittato di essere "soddisfatto e grato" per il risultato. Ha dichiarato che "nonostante tutto quello che è successo", vuole rimanere nel Paese per "provare a competere" agli Australian Open. Ha inoltre ringraziato i suoi sostenitori per essere al suo fianco e per averlo incoraggiato a "rimanere forte". Ha twittato una foto che sembra mostrare se stesso e il suo team di allenatori su un campo di Melbourne.

In una conferenza stampa a Belgrado, in Serbia, il fratello ha ringraziato i sostenitori. Tutto è stato completato, finalmente, e Novak è finalmente libero". Novak è stato sul campo da tennis un po' prima, si è allenato un po', e questo è il modo in cui combatte per se stesso - gioca a tennis", ha detto Djordje Djokovic alla conferenza stampa.

"Novak non ha fatto nulla di male", ha aggiunto, dicendosi entusiasta del fatto che "il sistema legale australiano sia intervenuto a favore di Novak".

Tuttavia, Djordje ha interrotto la conferenza stampa quando è stato interrogato sul test Covid positivo di Djokovic del 16 dicembre e sui suoi spostamenti nei giorni successivi.

Djordje ha confermato che Djokovic era risultato positivo e quando un giornalista gli ha chiesto se fosse presente a un evento il 17 dicembre, ha balbettato e ha risposto: "Questa conferenza stampa è aggiornata".

Seduto accanto al figlio, si sente il padre di Novak, Srdjan Djokovic, dire a Djordje "è per il tribunale" quando gli viene posta la domanda.

Il 16 dicembre, il giorno in cui è risultato positivo al test, Djokovic è stato fotografato a tre eventi in cui nessuno degli altri partecipanti è mascherato. Il giorno successivo è stato fotografato anche a un evento di premiazione dei giovani.

L'Associazione dei professionisti del tennis (ATP) ha definito la serie di eventi che hanno portato all'udienza "dannosa su tutti i fronti", anche per il benessere dell'atleta, secondo quanto dichiarato lunedì dall'associazione.

La sentenza, tenutasi in collegamento video presso il Tribunale Federale Australiano di Melbourne, arriva dopo giorni di speculazioni e di rabbia da parte dell'opinione pubblica sulla possibilità che la star del tennis possa giocare gli Australian Open, nonostante non sia vaccinata per la Covid-19.

Il 34enne serbo è volato in Australia il 5 gennaio, ma il suo visto è stato annullato dopo che le forze di frontiera australiane hanno ritenuto non valida la sua esenzione medica dal requisito della vaccinazione completa contro il Covid-19 per tutti gli arrivi.

Di fronte all'espulsione e alle speranze di vincere il 21° Grande Slam, Djokovic ha lanciato una sfida legale.

Durante l'udienza, il team legale di Djokovic ha sostenuto di aver ottenuto l'esenzione medica necessaria per recarsi in Australia e aggirare le restrizioni sulla vaccinazione contro il Covid-19. L'esenzione era stata concessa con la motivazione che la vaccinazione non era valida. L'esenzione era stata concessa sulla base del fatto che Djokovic aveva un'immunità naturale dopo essere stato infettato dal Covid-19 a dicembre, ha sostenuto la sua difesa.

Djokovic, che in passato si è opposto ai vaccini Covid-19 e alle vaccinazioni obbligatorie, non era vaccinato quando è arrivato in Australia. Nella sua sentenza, il giudice ha osservato che se Djokovic fosse stato espulso, gli sarebbe stato vietato di entrare in Australia per tre anni.

Il caso ha attirato l'attenzione di tutto il mondo e ha scatenato la rabbia sia dei suoi sostenitori che dei suoi detrattori: alcuni sostengono che il suo caso dimostra che le celebrità ricevono un trattamento speciale quando si tratta delle severe regole australiane sul Covid-19, che hanno visto le famiglie separate per anni, mentre altri ritengono che le restrizioni sul coronavirus stiano violando le loro libertà civili.

La situazione di Djokovic ha anche messo in evidenza la situazione dei richiedenti asilo in Australia, con decine di rifugiati all'interno dello stesso hotel di Djokovic che sono stati rinchiusi per anni e che rischiano una detenzione a tempo indeterminato in base alle severe regole australiane sull'immigrazione.

Le argomentazioni

Le argomentazioni della difesa e del governo si sono concentrate essenzialmente sulle linee guida emesse da un gruppo consultivo del governo federale chiamato Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI).

Nick Wood, avvocato senior che rappresenta Djokovic, ha sostenuto che il parere dell'ATAGI afferma che una passata infezione da Covid fornisce almeno sei mesi di protezione naturale, "e quindi può essere considerata un'esenzione temporanea dalla vaccinazione".

Ha detto che Djokovic aveva capito che il governo gli aveva dato l'autorizzazione a venire in Australia e aveva fatto ripetuti appelli ai funzionari federali a Melbourne per dire che "aveva fatto assolutamente tutto ciò che aveva capito essere necessario per entrare in Australia".

"Qualsiasi persona ragionevole capirebbe, e lui l'ha capito, che ha spuntato tutte le caselle", ha aggiunto Wood.

Gli avvocati del Ministro degli Interni australiano, Karen Andrews, hanno difeso la decisione delle forze di frontiera australiane di espellere Djokovic, sostenendo che la star del tennis non ha fornito alcuna ragione medica per cui non potesse essere vaccinato contro la Covid-19.

Il governo ha affermato che Djokovic si è sbagliato a pensare che gli fosse garantito l'ingresso e che una precedente infezione da Covid non equivale a una valida ragione medica per non essere vaccinato.

Il governo ha fatto riferimento alle stesse linee guida dell'ATAGI, che affermano che, nonostante il riconoscimento di una protezione naturale, un'infezione pregressa "non costituisce una controindicazione alla vaccinazione", ovvero non è una ragione valida per non sottoporsi al vaccino.

Il governo ha anche sostenuto che, mentre queste linee guida suggeriscono che le persone possono temporaneamente rimandare la vaccinazione dopo una malattia acuta, "non c'era alcun suggerimento che Djokovic fosse gravemente malato".

"Tutto ciò che ha detto è che è risultato positivo al Covid-19. Non è la stessa cosa", ha detto il governo nella sua presentazione in tribunale.

Tran, l'avvocato del governo, ha affermato che le autorità hanno una soglia bassa per annullare i visti e che anche la possibilità di un rischio per la salute degli australiani è una ragione sufficiente.

Il giudice Anthony Kelly, tuttavia, è sembrato riconoscere la posizione di Djokovic, dicendosi "agitato" per l'onere imposto alla star del tennis di fornire prove ai funzionari.

Djokovic aveva registrato un'infezione da Covid-19 a dicembre, che due commissioni indipendenti hanno ritenuto essere una ragione sufficiente per ritardare la necessità di vaccinare Djokovic.

"Cosa avrebbe potuto fare di più quest'uomo?". Ha detto il giudice Kelly.

Cosa si gioca Djokovic all'Australian Open

Il problema del visto ha messo in pericolo le possibilità di Djokovic di vincere il 21° Grande Slam agli Australian Open, che prenderanno il via a Melbourne il 17 gennaio.

Djokovic detiene attualmente 20 vittorie nel Grande Slam in singolare, eguagliando il record di tutti i tempi dello spagnolo Rafael Nadal e dello svizzero Roger Federer.

Una vittoria a Melbourne significherebbe per Djokovic battere il record del maggior numero di grandi slam in carriera per un uomo.

Si tratta di una possibilità molto concreta: Djokovic ha già vinto gli Australian Open nove volte.

Federer, 40 anni, non giocherà a Melbourne e Nadal, 35 anni, è pronto a giocare, ma è stato tormentato da infortuni.

I due si sono affrontati 58 volte, con Djokovic in vantaggio con 30 vittorie e 28 vittorie. Nadal, che ha vinto un Australian Open nel 2009, è il numero 6 del mondo.

Hilary Whiteman, Hannah Ritchie e Angus Watson della CNN hanno contribuito con i loro servizi.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com