Il giudice nominato da Reagan usa una nota a piè di pagina per criticare la sentenza della Corte Suprema sull'immunità di Trump.

In una lunga nota a piè di pagina alla fine della sua opinione, il giudice distrettuale degli Stati Uniti William G. Young, nominato alla carica da presidente Ronald Reagan nel 1985, ha apparentemente lodato le decisioni della corte suprema di quest'anno che hanno confermato l'uso dei processi con giuria in alcuni casi.

Ma poi Young ha offerto un avvertimento, citando la decisione principale della corte nel caso dell'immunità di Trump, pronunciata con una maggioranza di 6-3 tra giudici conservatori e liberali.

Young ha descritto l'esito di quel caso come una "maggioranza di sei membri, che ha evitato l'analisi storica", che "ha cercato di ridefinire in modo fondamentale il rapporto tra il popolo sovrano e il primo cittadino della Repubblica".

La Corte Suprema ha stabilito il 1° luglio che Trump può rivendicare l'immunità dalla prosecuzione penale per alcune delle azioni ufficiali che ha intrapreso per rovesciare le elezioni del 2020. Il caso di Jack Smith contro Trump è ora in attesa in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington, DC, e la prossima udienza non ci sarà fino a settembre.

La decisione della corte ha suscitato aspre critiche da parte della sinistra, compreso il presidente Joe Biden e molti democratici a Capitol Hill. A differenza di altri casi storici intrecciati con la politica presidenziale, la corte non è riuscita a trovare alcun compromesso tra i giudici nominati da presidenti repubblicani e quelli scelti dai democratici.

Young, che nel 2021 ha assunto lo status di anzianità - una forma di semi-pensionamento per i giudici - sede di solito in Massachusetts. È stato portato a gestire il caso in North Carolina perché coinvolgeva accuse di molestie sessuali contro funzionari giudiziari lì.

Nella nota a piè di pagina alla fine della sua opinione, Young ha lodato gli avvocati coinvolti nel caso e ha incoraggiato "ognuno di voi a continuare nel lavoro di tribunale". Young ha scritto che la giurisdizione federale sembrava essere a un "momento cruciale dove abbiamo bisogno di ogni avvocato di tribunale che possiamo ottenere".

La decisione della corte nel caso dell'immunità di Trump, criticata dalla sinistra, ha notevolmente influenzato le dinamiche dei narrative politici, specialmente tra i nominati repubblicani e democratici. Il caso in corso contro Trump in un tribunale distrettuale degli Stati Uniti, in attesa della prossima udienza a settembre, continua a essere un argomento di intense discussioni politiche.

Leggi anche: