Il giudice ha rimosso l'avvocato che negava le elezioni dal caso di diffamazione del Dominion per "cattiva condotta"

L'avvocato, Stefanie Lambert, aveva rappresentato l'ex CEO di Overstock Patrick Byrne nella causa intentata da Dominion a causa delle ripetute accuse, false, rivolte dalla stessa contro la società di tecnologia per le votazioni, secondo cui avrebbe manipolato le elezioni del 2020 a favore dell'ex Presidente Donald Trump.

Il giudice federale Moxila Upadhyaya ha dichiarato martedì in una sentenza di 62 pagine di aver rimosso Lambert dal caso a causa del suo "comportamento veramente grave", concludendo che aveva "flagrantemente e ripetutamente ignorato gli ordini del tribunale" pubblicando "migliaia, se non milioni" di documenti interni di Dominion senza alcuna giustificazione legale.

"Le azioni di Lambert erano intenzionali e chiaramente mirate a infliggere il danno che ne è derivato", ha scritto Upadhyaya, aggiungendo che "questo tribunale non può permettere un simile comportamento intenzionale, pericoloso e ostinato".

Byrne e Lambert fanno parte di un gruppo di sostenitori di Trump che hanno cercato di rovesciare i risultati del 2020 e continuano a diffondere le teorie infondate secondo cui il software di Dominion ha manipolato l'esito. Separatamente dalla causa contro Dominion, Lambert è imputata per reati penali in Michigan per il suo presunto ruolo in una cospirazione per sequestrare le macchine per votare nel 2020 nella speranza di dimostrare le sue teorie di frode elettorale. (Si è dichiarata non colpevole.)

CNN ha contattato Lambert e i suoi avvocati per un commento. CNN ha contattato Dominion per un commento.

La decisione di disabilitare Lambert dal caso Dominion arriva mesi dopo che lei ha diffuso le email interne di Dominion a un sceriffo di destra del Michigan che ha utilizzato il suo ufficio per indagare teorie infondate sulle elezioni del 2020. Lo sceriffo, Dar Leaf, ha subsequently pubblicato molti dei documenti online - diffondendo i dati degli impiegati di Dominion, compresi i loro nomi, indirizzi email e numeri di cellulare.

"Byrne e Lambert con le loro azioni hanno non solo alimentato teorie di frode elettorale su larga scala e crimine... hanno anche causato danni reali e minacce ai dipendenti di Dominion", ha scritto Upadhyaya nella sentenza di martedì.

La sentenza è stata un altro rimprovero per i negazionisti delle elezioni come Lambert che hanno cercato di sfruttare il sistema giudiziario per delegittimare le elezioni del 2020. Altri avvocati a favore di Trump sono stati condannati per reati statali o hanno perso la licenza per esercitare la professione, oltre a fare fronte a cause per diffamazione.

"Il comportamento ripetitivo di Lambert fa sorgere il serio dubbio che si sia interessata a questo processo solo per ottenere e condividere pubblicamente le informazioni riservate di Dominion", ha scritto Upadhyaya, evidenziando "un preoccupante schema di comportamento" di Lambert nei processi relativi alle elezioni del 2020.

Lambert aveva accesso ai file interni di Dominion solo in quanto avvocato di Byrne. È molto insolito che un giudice rimuova un avvocato da un caso - ma Upadhyaya ha notato che "questo è il caso raro in cui la disabilitazione è giustificata".

Il giudice ha inoltre concluso nella sua sentenza di martedì che Byrne ha violato gli ordini del tribunale aiutando le fughe di notizie e ha detto che Dominion può richiedere ulteriori sanzioni contro di lui in futuro.

In una udienza animata di marzo, Dominion ha sostenuto che Lambert aveva sfacciatamente violato gli ordini del tribunale su come gestire i materiali riservati. Hanno detto che le sue fughe di notizie hanno messo a rischio i dipendenti di Dominion e hanno sostenuto che aveva preso il controllo del processo per continuare a diffondere menzogne sulle elezioni del 2020.

È stata arrestata alla fine di quell'udienza a Washington, DC, a causa di un mandato di arresto pendente nel suo processo penale del Michigan. È stata rilasciata da un giudice locale dopo aver trascorso una notte nella prigione di DC e subsequently si è consegnata alle autorità del Michigan, dove il suo processo penale è in corso.

Nel processo contro Dominion, Byrne nega le accuse di diffamazione. Il giudice gli ha concesso un mese per trovare un nuovo avvocato o dichiarare che si rappresenterà da solo.

