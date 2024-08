Il giudice ha contrastato il tentativo di Hunter Biden di utilizzare il rigetto del caso di documenti di Trump come base per respingere il suo stesso procedimento fiscale.

Il giudice Mark Scarsi a Los Angeles ha preso la sua decisione esclusivamente in base a aspetti tecnici e procedurali, concludendo che la richiesta di Hunter Biden era arrivata troppo tardi e rappresentava essentially un tentativo di riconsiderare una questione che aveva precedentemente respinto.

Nonostante questa sentenza, Hunter Biden non otterrà la stessa indulgenza concessa a Trump. David Weiss, il procuratore speciale, può procedere con il suo caso contro il figlio del presidente Joe Biden, che si è dichiarato non colpevole di nove accuse legate alle tasse.

Il giudice non si è addentrato nei meriti della sfida di Hunter Biden. Ha argomentato, come Trump, che il procuratore speciale che lo ha incriminato era stato nominato in modo incostituzionale e finanziato in modo inappropriato.

Ci sono significative differenze tra Weiss e il procuratore speciale che si occupa del caso di Trump, Jack Smith. Weiss era il procuratore degli Stati Uniti confermato dal Senato in Delaware quando ha iniziato l'indagine su Hunter Biden, mentre Smith è stato nominato procuratore speciale dal procuratore generale e non ha mai ricoperto una posizione confermata dal Senato.

Lo stesso argomento di Trump è stato validato dal giudice che si occupa del suo caso di documenti classificati, Aileen Cannon. Entrambi i giudici sono stati nominati da Trump.

Scarsi ha scritto: "Il tribunale ha già deciso sulle obiezioni di Mr. Biden relative alle Clausole di Nomina e di Appropriazione nella sua tempestiva istanza di dismissione. Non c'è motivo di rivedere questa decisione ora".

Ha aggiunto che non ci sono motivi validi per la riconsiderazione e che né l'opinione di Thomas né l'ordinanza di Cannon costituiscono precedenti vincolanti.

Questa sentenza di lunedì è solo una delle tante battute d'arresto per Hunter Biden, che è stato condannato in giugno per tre accuse di detenzione illegale di armi in un altro caso e sarà condannato dopo le elezioni di novembre.

In un tentativo di evitare il processo per evasione fiscale, che inizierà all'inizio del prossimo mese, Hunter Biden ha fatto appello alla decisione di Cannon di luglio. Tuttavia, Scarsi ha rimproverato il suo team legale per aver incluso dichiarazioni false nella loro istanza e ha minacciato di imporre sanzioni per aver distorto la storia del caso.

Gli avvocati di Hunter Biden hanno affermato che il loro atto era stato scritto male senza alcuna intenzione di ingannare il tribunale.

In un ordine di sette pagine, Scarsi ha dichiarato lunedì che non avrebbe punito gli avvocati, ma ha emesso un severo avvertimento, sottolineando: "l'onestà è fondamentale".

È prevista un'udienza per mercoledì in cui Scarsi ascolterà le discussioni sui tentativi di Hunter Biden e Weiss di escludere determinate prove e testimoni dal processo.

Despite the judge's decision being based solely on technical and procedural aspects, the ongoing politics surrounding Hunter Biden's tax case continue to impact its progress.

The judge's ruling notwithstanding, the political controversies surrounding the investigation and the special counsel's appointment remain a significant part of the narrative surrounding Hunter Biden's case.

Leggi anche: