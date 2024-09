Il giudice ha autorizzato il procuratore speciale a presentare prove significative e nuove che implicino Trump nei procedimenti del 6 gennaio entro la fine di gennaio.

Il deposito in arrivo è previsto essere il segmento più sostanziale del caso contro Trump che il pubblico incontrerà prima delle elezioni presidenziali del 2024. Questa pubblicazione potrebbe includere la comprensione del Dipartimento di Giustizia delle attività di Trump con il Vicepresidente Mike Pence in quel momento, insieme ad altri momenti significativi alla fine del 2020 e all'inizio del 2021.

In base alla decisione del giudice Tanya Chutkan, il Dipartimento di Giustizia può includere parti confidenziali della loro indagine contro Trump nei documenti del tribunale.

L'ufficio del procuratore speciale non ha ancora portato Trump in tribunale nell'ultimo anno a causa di appelli e decisioni definitive della Corte Suprema, nonché l'incompleto della loro indagine.

Il breve previsto per giovedì, che si prevede superi le 200 pagine, inclusi gli allegati, serve a convincere i tribunali a processare Trump per presunti atti di ostruzione e cospirazione criminale. Questo processo offre un'occasione rara per la presentazione di prove in tribunale prima del processo.

Chutkan, un giudice del tribunale distrettuale di DC, in una decisione di sei pagine, ha dichiarato che avrebbe permesso una tale ampia presentazione, poiché la Corte Suprema ha stabilito che dovrebbe esaminare attentamente i fatti del caso per determinare se determinate accuse possono procedere al processo.

Il grande deposito del tribunale da parte dei pubblici ministeri è previsto per giovedì. Inizialmente, rimarrà confidenziale. Tuttavia, Chutkan avrà l'autorità di distribuire una versione pubblica di esso come parte dei documenti del tribunale. Il Dipartimento di Giustizia rilascerà una versione censurata, che potrebbe essere resa pubblica dal giudice prima delle elezioni presidenziali di novembre.

L'ufficio di Smith ha recentemente richiesto di presentare una descrizione dettagliata dei fatti del caso al tribunale con ampie prove allegati.

Il team legale di Trump si oppone a questo metodo e desidera rinviare il dibattito legale approfondito sull'immunità dopo le elezioni. Trump ha ripetutamente affermato che l'amministrazione Biden ha utilizzato i casi contro di lui per scopi politici.

Chutkan ha dichiarato martedì che richiedeva informazioni sostanziali dai pubblici ministeri per continuare a lavorare sul caso.

"Una dichiarazione di fatto di una parte non conferma necessariamente nulla - fornisce semplicemente le prove per l'organo giudiziario a considerare", ha scritto Chutkan. "Il programma riflette il giudizio migliore del tribunale su come adempiere efficacemente alle istruzioni della Corte Suprema nel rimando".

Ha aggiunto che la pubblicazione delle prove e dei dibattiti legali sull'immunità nel caso non disturberebbe la potenziale testimonianza dei testimoni o la giuria. E ha dichiarato che le affermazioni del team di Trump circa una politica del Dipartimento di Giustizia di non influenzare la politica delle campagne nelle due mesi prima del giorno delle elezioni era fuori dalla sua giurisdizione.

"Il tribunale non deve affrontare la sostanza di quelle affermazioni", ha scritto. "Il convenuto non spiega come quelle presunte violazioni causino a lui pregiudizio legale in questo caso, né come questo tribunale sia vincolato da o abbia giurisdizione per far rispettare la politica del Dipartimento di Giustizia".

Questa battaglia legale intorno al caso di Trump ha sollevato domande sull'intersezione della politica e della giustizia, con Trump che afferma che i procedimenti sono motivati politicamente.

Leggi anche: