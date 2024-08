Il giudice del caso Trump Silence Money dice che non si ricuserà

Trump ha ripetutamente cercato di rimuovere il giudice Juan Merchan dalle udienze, citando il lavoro che la figlia del giudice ha svolto per le campagne democratiche. Un comitato consultivo per l'etica ha precedentemente stabilito che non vi era alcun fondamento per cui il giudice avrebbe dovuto rinunciare.

Nel respingere la richiesta di Trump, il giudice ha scritto: "questa corte ribadisce per la terza volta, ciò che dovrebbe già essere chiaro - le insinuazioni e la distorsione non creano un conflitto".

Il giudice ha detto che Trump non ha presentato nuovi fatti che giustifichino una nuova revisione. "L'avvocato ha semplicemente ripetuto argomenti che sono già stati respinti da questa e da corti superiori", ha scritto Merchan nella sua decisione.

Trump sarà condannato il mese prossimo dopo essere stato riconosciuto colpevole in maggio di 34 reati di falsificazione dei documenti aziendali per coprire un pagamento a un'attrice pornografica prima delle elezioni del 2016.

La condanna ha reso Trump il primo ex presidente a essere riconosciuto colpevole di un reato grave e il primo candidato alla presidenza di un grande partito a essere condannato per un reato durante una campagna per la Casa Bianca.

Merchan ha scritto: "Come è stato lo standard per tutta la durata di questo processo, la corte continuerà a basare le sue decisioni sulle prove e sulla legge, senza timore o favoritismo, respingendo l'influenza indebita".

I ripetuti tentativi di Trump di screditare il giudice Merchan a causa delle affiliazioni politiche della figlia sono stati costantemente respinti nella politica di questo caso.

