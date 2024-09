Il giudice conferma la colpevolezza del medico in un caso di aggressione sessuale.

Recentemente, uno specialista cardiologo in Baviera è stato riconosciuto colpevole in un tribunale locale per precedenti condanne per aggressioni sessuali ai danni di pazienti. Dopo un'indagine fresca, sono emerse ulteriori vittime, portando a una pena detentiva più lunga per il colpevole.

Il tribunale regionale di Aschaffenburg ha inflitto una condanna di quattro anni e quattro mesi di carcere lunedì, secondo un portavoce del tribunale.

Il processo si è concluso prima del previsto a causa della piena confessione del medico, risparmiando alle vittime di testimoniare come testimoni.

Il soggetto era stato precedentemente condannato a due anni e dieci mesi di carcere per aver commesso stupro e abuso sessuale nel contesto di consultazioni, trattamenti o cure. Questa sentenza è ora definitiva.

Durante la prima indagine, due donne hanno reso pubbliche le loro esperienze. Questi casi sono ora stati giudicati, come i due precedenti. In uno dei nuovi casi, il medico ha inserito un dito nella vagina della paziente durante il trattamento, ripetendo i suoi precedenti errori.

La pena detentiva di quattro anni estesa serve come testimonianza dell'importanza della giustizia che viene amministrata, assicurando che lo specialista cardiologo sia ritenuto responsabile delle sue ripetute offese. La ricerca della giustizia continua, man mano che emergono ulteriori vittime, nella speranza che le loro esperienze contribuiscano a prevenire simili incidenti in futuro.

