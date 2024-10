Il giudice assegnato al caso di sfruttamento sessuale di Sean "Diddy" Combs e' stato cambiato.

Il giovedì, un aggiornamento dei registri del tribunale ha mostrato che il caso è stato assegnato al giudice Arun Subramanian, nominato dal presidente Biden nel 2022 e in carica dal 2023.

Subramanian ha trascorso la maggior parte della sua carriera come civilista, affrontando controversie complesse, nello studio legale Susman Godfrey. In precedenza, ha prestato servizio come stagista presso la Corte Suprema per la giudice Ruth Bader Ginsburg.

Non sono state fornite motivazioni per il cambio. CNN ha contattato il tribunale, gli avvocati di Combs e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York per un commento.

Inizialmente, il caso di Combs era stato assegnato al giudice Andrew Carter, nominato dal presidente Obama nel 2011.

Carter ha rifiutato di concedere la libertà su cauzione a Combs e lo ha tenuto in carcere prima del processo. Dopo un lungo processo, il giudice ha dichiarato che nessuna condizione poteva garantire il suo rilascio, date le accuse di intimidazione dei testimoni e atti violenti. Combs ha contestato questa decisione.

Attualmente, Combs rimane in custodia e si trova nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, in attesa del processo penale.

È stato arrestato questo mese e accusato di cospirazione in relazione al racket, alla tratta di esseri umani e alla prostituzione. Ha pleaded not guilty a queste accuse.

