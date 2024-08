Il giudice ammanetta un visitatore di 16 anni per aver fatto un pisolino.

Negli Stati Uniti, un giudice ha suscitato scalpore con una lezione discutibile. Ha fatto mettere le manette a una ragazza di 16 anni e vestire i panni da carcerata. Gli amici della ragazza sono indignati e persino il tribunale si è distanziato dall'azione.

Un giudice degli Stati Uniti ha punito severamente una teenager che si è addormentata durante una visita in un tribunale della città di Detroit. La 16enne ha dovuto indossare manette e abiti da carcerata, come riportato dalla stazione televisiva WXYZ. Il giudice Kenneth King ha chiesto ai bambini dell'organizzazione ambientale "The Greening of Detroit" se la ragazza dovesse essere inviata a un centro di detenzione minorile.

"Se ti addormenti di nuovo nel mio tribunale, ti farò entrare dal retro, hai capito?" ha detto mentre sorprendeva la ragazza a dormire. Poi ha fatto mettere le manette e i vestiti da carcerata.

L'atteggiamento della ragazza non è piaciuto al giudice, che ha detto di voler rendere la situazione "molto reale" per lei, anche se era improbabile che venisse mandata in prigione. "Era il suo atteggiamento e il suo comportamento che mi hanno infastidito," ha detto King a WXYZ. "Volevo farle capire quanto sia seria questa situazione e come comportarsi in un tribunale." Ha detto che avrebbe fatto "qualunque cosa" per raggiungere questi ragazzi e assicurarsi che non si presentino davanti a lui.

La 16enne sarebbe rimasta traumatizzata

In una dichiarazione, "The Greening of Detroit" ha detto che la "giovane donna è rimasta traumatizzata". Anche se il giudice voleva insegnarle una lezione sulla rispetto, i suoi metodi erano inaccettabili, ha detto la direttrice del gruppo, Marissa Ebersole Wood. "Il gruppo di studenti avrebbe semplicemente dovuto essere invitato a lasciare l'aula se pensava che fossero irrispettosi."

Il giudice Aliyah Sabree, numero due del tribunale, ha rilasciato una dichiarazione in cui si diceva che il comportamento di King non era in linea con gli standard del tribunale.

