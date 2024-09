Il giovane vincitore della Coppa del Mondo consegna un salvatore tardivo e spettacolare per Hoffenheim

Lottando sia in Bundesliga che in Europa League, il TSG Hoffenheim sta affrontando delle sfide sotto la guida dell'allenatore Pellegrino Matarazzo. La squadra ha ottenuto un pareggio per 1:1 contro il FC Midtjylland nel suo esordio in Europa League dopo 1.308 giorni, grazie principalmente alle ottime prestazioni del portiere Oliver Baumann. Un goal incredibile di un teenager ha mantenuto la partita aperta fino all'ultimo minuto.

Nell'esordio in Europa League, i Kraichgauer hanno inciampato e hanno ottenuto solo un pareggio, aumentando la pressione su Matarazzo dopo tre sconfitte consecutive in Bundesliga. La squadra deve migliorare prima della pausa per le nazionali.

Dario Osorio (42.) ha segnato poco prima della fine del primo tempo, approfittando della difesa traballante del Hoffenheim. Tuttavia, il giovane Max Moerstedt ha salvato un punto nella 89ª minuto con un incredibile tiro a forbice. Le ottime prestazioni di Baumann in porta hanno tenuto la sua squadra in partita, una promessa per la nazionale tedesca dopo l'infortunio di Marc-André ter Stegen.

Matarazzo sotto esame

Il 2023 è stato un anno difficile per il TSG con il licenziamento del direttore sportivo Alexander Rosen e di altri membri del consiglio alla fine di luglio, che ha portato il club in crisi. Matarazzo ha ricevuto critiche dopo tre sconfitte in Bundesliga e si è discusso della possibilità che Sandro Wagner, assistente del Bundestrainer, prendesse il suo posto. Tuttavia, Matarazzo ha visto il pareggio come un "cambio di scena, un nuovo inizio, nuova energia".

