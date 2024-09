Il giovane talento bavarese vuole irritare l' attuale detentore del record

Marcelo di Real-Urgestein aveva previsto un grande futuro nel calcio per Fiete Arp. Tuttavia, durante il suo periodo al FC Bayern, l'attaccante non è mai riuscito a ottenere un importante breakthrough. Nel 2022, Arp è passato a Kiel, dove si è perfettamente integrato nella squadra promossa. Un eventuale ritorno al FCB si sta avvicinando.

Nel mondo multimiliardario del calcio professionistico, il breve passaggio di Arp al FC Bayern ha lasciato il segno. "Ho intravisto un mondo del calcio che pochi conoscono", afferma l'attaccante con voce riflessiva e misurata.

A 24 anni, Arp ricorda con un sorriso i suoi giorni a Säbener, dove era una promessa nel competitivo mondo del calcio professionistico. Ora, su un campo a Kiel-Projensdorf, circondato da meno tifosi e giornalisti prima della partita contro il Bayern Monaco, sembra a suo agio. Arp ha trovato il suo posto.

"Sì, mi sento più a mio agio, anche perché credo che per comprendere veramente la cultura del Bayern Monaco, sia necessario farne parte per un periodo di tempo più lungo e avere una certa maturità", dice Arp: "Credo che ora, la sicurezza di sé, quella fiducia in se stessi - non è qualcosa che si può fingere o imparare da un giorno all'altro. È più un processo graduale, e all'epoca non avevo ancora raggiunto quel livello di maturità".

Una "chimica con il calcio" a Kiel

Arp è stato celebrato come un "prodigio" quando ha rejoint il Bayern Monaco dall'Hamburger SV nel 2019, con grandi speranze. Si è parlato molto del suo futuro. Il Bayern ha ricompensato il suo giovane talento con un ingaggio generoso, si dice che abbia offerto quattro milioni di euro all'anno. Tuttavia, non è riuscito a entrare nella squadra principale.

A 21 anni, Arp è tornato nella sua regione natale, trovando rifugio a Kiel. "Credo che il Bayern Monaco sia guidato da un mentalità 'vincere è obbligatorio'. A Kiel, l'attenzione è sullo sviluppo, con un focus sui mezzi per raggiungere il successo", afferma Arp. Non ha rimpianti riguardo al suo periodo al Bayern, affermando che gli ha aiutato nella sua maturazione. Con Holstein, ora sperimenta una "connessione con il calcio, un senso di comunità e la comprensione che tutti servono la squadra o il club".

Non più il solo protagonista

Arp ha trovato il suo posto a Kiel. Non è più il protagonista, ma non deve esserlo. Arp ha giocato un ruolo nella crescita di Kiel, segnando cinque gol e due assist durante la stagione di promozione e giocando in entrambe le partite iniziali della squadra in Bundesliga quest'anno.

Etichettare Arp come un "informatore del Bayern" prima della partita di sabato (ore 18:30 CET su Sky/wow e nel live ticker di ntv.de) potrebbe essere un'esagerazione, considerando i suoi occasionali contatti con la squadra attuale di Monaco e il tempo trascorso dalla sua esperienza lì. Tuttavia, con una punta di sarcasmo, dice: "Sospetto che alcuni giocatori lì non abbiano giocato una partita obbligatoria in uno stadio di tale portata da un po' di tempo". Arp è pronto. E crede nelle prospettive di Kiel. Questo è evidente.

