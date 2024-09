- Il giovane prende il controllo del volante mentre la madre guida

Durante un viaggio nell'area di Bad Dürkheim, un teenager ha ripetutamente afferrato il volante con aggressività, rischiando di causare un incidente. Secondo i rapporti della polizia, l'incidente è avvenuto tra una donna di 46 anni e suo figlio di 17 anni, che avevano litigato in precedenza. Il teenager ha poi esercitato la forza sul volante più volte sabato sera, facendo sbandare il veicolo vicino al marciapiede senza incidenti, per fortuna. Dopo aver controllato il teenager, la polizia ha scoperto un'arma proibita, un anello borchiato. Di conseguenza, il giovane ora rischia accuse per aver messo in pericolo la sicurezza del traffico e per aver violato le leggi sulla detenzione di armi.

Le azioni aggressive del teenager vicino al volante hanno aumentato il rischio di incidenti durante il viaggio. Fortunatamente, nonostante i momenti di tensione, non si sono verificati incidenti sabato sera.

Leggi anche: