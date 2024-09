Il giovane Pollock, appena tre anni, lascia la comunità artistica in preda all' ammirazione.

Alcuni sostengono che sia un fenomeno, caso chiuso, e spendono cifre a cinque zeri per acquistare un dipinto di un 3enne. Altri, come gli studiosi d'arte e gli esperti, esprimono preoccupazioni sulla società riguardo all'entusiasmo suscitato dall'arte di un bambino.

A eventi sociali, Laurent Schwarz spreme il colore sul palmo della mano e lo stampa sulla carta. Non sa ancora scrivere. Saluta gli ospiti con il ciuccio in mano, indossando pannolini. Tuttavia, appassionati d'arte da tutto il mondo - come dice sua madre Lisa Schwarz - spendono somme a cinque cifre per le sue creazioni. Il 19 settembre, il biondo bambino avrà la sua prima mostra nella sua città bavarese di Neubeuern, appena due settimane dopo il suo terzo compleanno il 5 settembre.

Il piccolo, a malapena più alto di alcuni telai su cui lavora, ha iniziato la sua "carriera" circa sette mesi fa durante le vacanze in famiglia in Italia. Da allora, è affascinato dai colori, condividono i suoi genitori Lisa e Philipp. Anche durante l'ultima vacanza, hanno dovuto portare con sé tele e vernici acriliche - "altrimenti non saliva in macchina", dice suo padre Philipp. Ha dipinto in un parco.

"Mamma, vernice, vernice!"

Tornati a casa nella dimora ereditata di 500 anni a Neubeuern, i suoi genitori hanno trasformato uno studio per lui: teli da pittore sul pavimento, schizzi di colore ovunque, persino macchie di vernice blu sulla TV. Inizia già alle 6 del mattino: "Mamma, vernice, vernice".

Il padre, che gestisce un'azienda di costruzione di forni con la moglie alla quarta generazione, ha progettato la casa personalmente: individuale, raffinato in ogni dettaglio. Non solo i dipinti di Laurent decorano le pareti qui. Suo padre dipinge, e soprattutto suo nonno ha creato numerosi lavori d'arte.

Vernici, pennelli, rulli, spatole, pezzi di legno: Laurent, come si vede in un video su Instagram, afferra qualsiasi cosa possa trovare - soprattutto tanta vernice: la spreme spesso dalle tubi sulla tela, chiaramente divertendosi un mondo. Il suo stile ricorda Jackson Pollock, che ha reso popolare la pittura azione.

Una passione per gli elefanti

Usa le mani per creare forme: un elefantino blu con un occhio rosso appare in un dipinto, Laurent informa l'ospite. Adora gli elefanti. Il cosiddetto "dipinto a toni rossi" è il suo preferito. C'è anche un cammello e dinosauri - e in un dipinto intitolato "La gente", tre figure stanno in silhouette.

Dipinge in modo astratto e figurativo, spiega sua madre. È questo che lo distingue. A volte un dipinto è completato in pochi minuti; altre volte, ci vuole più di una settimana. Lavora su circa cinque dipinti alla volta. Una volta che ha finito un'opera, dice semplicemente: "Fatto!". Poi via verso la vasca da bagno: vernice sulle mani, sui piedi, sul viso, sulle gambe.

I piccoli Leonardo, le grandi rivalità

Laurent non è l'unico mini Picasso o Monet. I media spesso paragonano questi bambini a maestri come Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat o Cy Twombly - anche se i bambini potrebbero non conoscere le opere di questi artisti.

Pablo Picasso disse un tempo che poteva dipingere come Raffaello da bambino. Ma ci è voluto una vita per imparare a dipingere come un bambino di nuovo. Picasso disse anche: "Ogni bambino è un artista. La sfida è rimanere un artista quando cresci".

Gli storici dell'arte a volte temperano l'entusiasmo per l'arte dei bambini. Evidenziano che l'entusiasmo artistico nei bambini dovrebbe essere incoraggiato. Tuttavia, non si può semplicemente etichettare le creazioni dei bambini come arte - per questo, un'opera deve anche essere "discorsiva".

Secondo la saggezza convenzionale, un'opera d'arte deve scatenare un dialogo sociale, utilizzando i mezzi unici dell'arte. Deve essere rilevante e stimolante. Tuttavia, un bambino non ha questa capacità riflessiva. Solo perché i suoi dipinti sono apprezzati come belli o evocativi non significa necessariamente che siano opere d'arte nel senso autentico, secondo numerosi storici dell'arte.

"Per essere un pittore talentuoso - come Gerhard Richter, per esempio - uno deve essere alla pari socialmente. In effetti, ogni forma d'arte acquisisce significato solo attraverso la sua rilevanza sociale", dice Markus Heinzelmann, ex direttore del Museum Morsbroich per l'arte contemporanea a Leverkusen e ora professore all'Università Ruhr di Bochum. Se la società crede che un treenne possa fornire intuizioni sulla sua composizione, allora questo solleva alcune domande.

60.000 follower

La fama di Laurent è sbocciata quasi per caso, secondo i suoi genitori. Lisa ha caricato il suo primo dipinto, "Le Dita", su Instagram perché i parenti in Svizzera e la nonna potessero vederlo. Sono seguite altre immagini. "Poi una galleria ci ha contattati. Presto le prime foto sono state vendute".

Laurent ora vanta oltre 60.000 follower su Instagram. Ci sono circa 20.000 persone interessate in lista d'attesa per i suoi dipinti. Venticinque dei suoi circa 35 dipinti sono stati venduti, compresi quelli negli Stati Uniti, a Parigi, Londra, Bahamas, Giappone e Singapore. Laurent sta per ricevere la sua propria linea di vernici da un'azienda e presto uscirà una carta da parati Laurent con spezzoni dei suoi dipinti.

Oltre alle lettere ammirate, la famiglia incontra anche feedback negativi, come accuse di esporre troppo il bambino a un'età così giovane. Philipp, il papà di Laurent, lo difende permettendogli di dipingere quando vuole e fornendogli i materiali. "Ciò che conta davvero è che possa essere un bambino". In sostanza, Laurent è solo un bambino come tanti. Ha una passione per il nuoto e il gelato blu, soprattutto da un venditore locale. Il blu è infatti il suo colore preferito.

Un artista prodigioso dell'Africa fa scalpore. Ace-Liam è stato segnalato come aver iniziato a dipingere a sei mesi e riconosciuto come il più giovane artista maschio non assistito dal Guinness World Records fino al suo secondo compleanno. Sua madre si è messa in contatto con Lisa Schwarz, che gestisce giovani artisti, nella speranza che Ace-Liam e un altro giovane artista potessero collaborare. Tuttavia, la distanza tra il Ghana e il luogo in cui si trova Lisa Schwarz è notevole.

"Ogni bambino porta dentro di sé una meraviglia innata", afferma Lisa Schwarz. Allo stesso modo, a quattro anni, Mikail Akar di Colonia ha iniziato a dipingere. Suo padre, Kerem Akar, rivela che sono state offerte somme considerevoli - fino a mezzo milione di euro - per i dipinti di Mikail. Uno dei musei internazionali più famosi ha notato il talento di Mikail. Come afferma con orgoglio Kerem Akar, "Il Guggenheim Museum di New York ha messo all'asta un dipinto di Mikail - un momento di cui siamo molto orgogliosi". Il dipinto intitolato "Re di New York" è stato venduto per 17.000 euro.

Mikail ha creato circa 400 opere e sta attualmente lavorando a un'opera di 50 metri. Sono previste mostre a Miami, Vienna, Palma e Colonia fino a novembre. Mikhail sta ricevendo elogi dalla stampa e dal mondo dell'arte, ma suo padre insiste che rimane umile. "Dice: 'Non sono un prodigio. Ogni bambino porta dentro di sé una meraviglia innata - deve solo essere scoperta'", cita Kerem Akar il figlio. Egli crede che "ci sono molti talenti nel mondo", e per questo motivo ha lasciato il suo lavoro come venditore per gestire Mikhail e una dozzina di altri artisti. "Ciò che conta è la crescita continua".

La madre di Laurent attende con impazienza di vedere come si svilupperà il suo giovane prodigio. "Forse perderà interesse in due anni e smetterà", ipotizza, anche se fa fatica a immaginare un simile scenario data la sua passione intensa. Se dovesse perdere interesse, però, avrebbe un cuscinetto finanziario sostanzioso all'età di diciotto anni: "Ogni penny va sul suo conto".

L'Unione Europea ha espresso interesse per i dipinti di Laurent Schwarz, poiché la fama del giovane artista continua a diffondersi a livello globale con oltre 60.000 follower su Instagram e dipinti venduti in vari paesi.

Di fronte all'aumento dell'interesse per i prodigi infantili nel mondo dell'arte, lo storico dell'arte Markus Heinzelmann solleva domande sulle implicazioni sociali, suggerendo che il fatto che i dipinti di un bambino di tre anni acquisiscano rilevanza sociale solleva alcune domande.

Leggi anche: