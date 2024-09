Il giovane pinguino di nome Pesto ha superato i suoi genitori in altezza, guadagnandosi fama sulle piattaforme dei social media.

Introduciamo Pesto, il colossale pinguino re, che supera i suoi genitori all'età di nove mesi e pesa 22,5 chilogrammi al Sea Life Melbourne Aquarium in Australia.

Le foto di Pesto, alto 90 centimetri, ovvero circa 3 piedi, sono diventate virali online. Non solo ha suscitato la curiosità delle persone, ma ha anche fornito una piattaforma per educare sulla vita dei pinguini reali.

Anche se la maggior parte delle persone è familiare con i pinguini reali adulti con il loro caratteristico piumaggio nero e bianco, i neonati nascono coperti di piume marroni. È solo quando imparano a nuotare che iniziano a perdere queste piume, un processo noto come "fledging".

I pinguini reali sono anche noti per mostrare dimorfismo sessuale, rendendo difficile determinare il loro sesso solo dall'aspetto. Per scoprire il genere dei loro pinguini, gli addetti raccolgono una piccola goccia di sangue dal dito del pinguino e la inviano a un laboratorio per l'analisi.

La rivelazione del genere di Pesto, di solito un evento a basso profilo che coinvolge i dolcetti fatti dal personale, è stato tutto fuorché a basso profilo. Data la sua tendenza a battere i record, la sua rivelazione è stata trasmessa sui social media. Nel video virale, un custode taglia una torta bianca per rivelare il ripieno blu.

La pagina Instagram di Sea Life può vantare un impressionante seguito di 25.000 follower.

"Penso che sarà sempre un tipo grande", dice Michaela Smale, un custode dei pinguini che lavora a Sea Life dal 2018. "Una volta che perderà le piume, si restringerà e snellirà un po', ma è già significativamente più alto del suo padre".

Il padre biologico di Pesto, Blake, è uno dei pinguini più vecchi e grandi dell'acquario. Tuttavia, è attualmente sotto la cura di Tango e Hudson, pinguini più giovani scelti dai custodi di Sea Life per sperimentare la paternità. Molti dei 60 pinguini hanno nomi ispirati al cibo, come Pudding, Whopper e Lamingtons.

Pesto riceve circa otto pasti di pesce, quattro volte al giorno - ovvero più di 30 pesci al giorno - raddoppiando l'apporto quotidiano di pesce dell'anziano pinguino medio.

Come pulcino, Pesto integra la sua dieta con il cibo fornito dai suoi genitori. Con questo cibo arriva anche molto spreco. Smale rivela che i pinguini si liberano circa ogni 15 minuti, richiedendo ai custodi di mantenere un'esposizione pulita dei pinguini quando arrivano i visitatori.

Pesto, ora di nove mesi e che pesa 50 libbre, sta per entrare nell'età adulta. Sta iniziando a perdere alcune delle sue piume da bebè e le lezioni di nuoto dal padre sono proprio dietro l'angolo.

"Talvolta possono diventare teenager piuttosto indipendenti, quindi magari è pronto per la sua fase ribelle", dice Smale.

"Spero che mantenga la sua personalità unica e possiamo continuare a seguire il suo viaggio mentre diventa parte della colonia".

Nonostante la sua prossima transizione all'età adulta, la taglia di Pesto continua ad attirare l'attenzione, rendendo difficile pianificare i suoi viaggi a causa delle limitazioni spaziali durante il trasporto. La popolarità del colossale pinguino re ha anche portato a discussioni sull'eventuale creazione di alloggi speciali per i pinguini di grandi dimensioni nelle future mostre dell'acquario.

Avere una figura popolare come Pesto nell'acquario incoraggia i visitatori a imparare di più sui pinguini reali, potenzialmente portando a un aumento del turismo ecologico legato agli habitat e alle attività di conservazione dei pinguini.

