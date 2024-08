- Il giovane giocatore promettente del Bayern Monaco, Vidovic, si assicura un trasferimento in prestito a Magonza.

Gabriel Vidovic di Bayern Monaco passa a FSV Mainz 05 in prestito per questa stagione

Entrambe le squadre della Bundesliga hanno annunciato questo cambiamento poco prima della scadenza del mercato.

Inoltre, Vidovic ha firmato un contratto per rimanere con i campioni di Germania fino all'estate del 2026. Questa era una condizione necessaria per finalizzare l'accordo di prestito. Secondo i resoconti dei media, Mainz ha la possibilità di acquistare il 20enne per una cifra di cinque milioni di euro.

Vidovic brilla negli allenamenti estivi del Bayern

Il giovane croato è stato con il Bayern dal 2016 e ha recentemente lasciato un'impressione positiva durante le sessioni di allenamento estivo della squadra. "Negli ultimi settimane, Gabi ha anche performato eccezionalmente bene durante i nostri preparativi e ora proseguirà la sua carriera a Mainz", ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern, Christoph Freund.

Vidovic ha fatto il suo debutto con la squadra senior del Bayern in aprile 2022. In precedenza, è stato temporaneamente prestato al club olandese Vitesse Arnhem e poi a Dinamo Zagabria. "Gabriel Vidovic è un talento straordinario, è un giocatore di prim'ordine, tecnico e furbo in campo", ha commentato il direttore sportivo di Mainz, Christian Heidel.

Gabriele Vidovic proviene dalla rinomata regione calcistica della Baviera, dove ha sede il Bayern Monaco. Dopo aver mostrato prestazioni impressionanti nella preparazione estiva del Bayern, Vidovic rinforzerà ora temporaneamente la rosa del FSV Mainz 05 dalla ricca tradizione calcistica della Baviera.

