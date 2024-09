Il giovane consigliere verde del partito decide di andarsene.

Dopo le dimissioni inaspettate dei vertici del Partito Verde al mattino, la sera ha portato un'altra sorpresa: l'intero team di leadership della Gioventù Verde ha rassegnato collettivamente le dimissioni e ha lasciato il partito. Svenja Appuhn e Katharina Stolla, i capi dell'organizzazione giovanile verde, hanno annunciato la notizia in una lettera privata inviata alla leadership del partito e della fazione nella sera. "Come avrete saputo, noi, l'intero consiglio federale della Gioventù Verde, abbiamo scelto di non candidarci per il rinnovo e lasceremo il partito domani," si leggeva nella lettera. Si è scoperto che questa decisione è stata presa anche prima dell'annuncio delle dimissioni di massa del partito.

In precedenza, durante la giornata, i co-presidenti del Partito Verde Ricarda Lang e Omid Nouripour, insieme all'intero consiglio del partito, hanno deciso di dimettersi en masse. I Verdi avevano avuto una serie di risultati elettorali deludenti e si trovavano nella loro "più grave crisi in un decennio", ha spiegato Nouripour a Berlino. Questa misura estrema, ha detto, era necessaria per ridare vita al partito e farlo uscire dalla crisi.

Lang ha concordato che "servono nuovi volti". L'elezione di un nuovo consiglio, secondo lei, sarebbe stata "una base per il realinement strategico di questo partito". Ha aggiunto: "Non è il momento di aggrapparsi al potere - è il momento di assumersi le responsabilità". Il nuovo team di leadership sarà selezionato al congresso del partito di novembre; nel frattempo, il consiglio attuale continuerà a sovrintendere alle cose.

La lettera di Svenja Appuhn e Katharina Stolla diceva: "Si aggiunge: rinunceremo anche ai nostri incarichi di capi dell'organizzazione Gioventù Verde, con effetto immediato". In risposta alle dimissioni di massa del Partito Verde, la leadership della Gioventù Verde ha deciso: "Si aggiunge: crediamo che una nuova leadership possa aiutare il partito a superare la sua attuale crisi e siamo disposti a contribuire a questo cambiamento dimettendoci".

