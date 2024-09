Il giovane ciclista Furrer è morto dopo una caduta durante i Campionati del Mondo.

Muriel Furrer è tragicamente scomparsa. A soli 18 anni, la talentuosa ciclista svizzera ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un incidente durante una gara, come annunciato dall'UCI e dagli organizzatori dei Campionati del Mondo di Zurigo. La causa del decesso rimane ancora misteriosa.

La teenager è deceduta a seguito delle ferite riportate durante un incidente durante la gara del giorno precedente, il giovedì. La triste notizia è stata confermata all'Ospedale Universitario di Zurigo.

"La comunità ciclistica internazionale piange la perdita di una promettente atleta con un futuro brillante", ha espresso l'UCI in una dichiarazione, esprimendo le più sincere condoglianze alla famiglia di Furrer. Hanno richiesto privacy in questo momento difficile. Una conferenza stampa è prevista per le 17:00 di oggi.

L'incidente di Furrer è avvenuto durante la gara femminile juniores su strada ai Campionati del Mondo di ciclismo su strada dell'UCI a Zurigo. È caduta in una sezione boschiva del percorso a nord del Lago di Zurigo, un percorso utilizzato in tutte le gare su strada. Nonostante sia stata trasportata in elicottero in ospedale, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Le circostanze del suo incidente sono ancora in corso di indagine. I campionati proseguiranno oggi con la gara U23 maschile.

Aumento degli incidenti gravi

Furrer era una promessa del ciclismo svizzero, con un curriculum versatile in eventi su strada, mountain bike e ciclocross. Ha vinto una medaglia di bronzo nella gara a squadre ai Campionati Europei di Mountain Bike in Romania lo scorso maggio. Furrer, residente vicino al percorso dei campionati, frequentava anche la United School of Sports di Zurigo.

Di recente ci sono stati numerosi incidenti gravi nel mondo del ciclismo. A luglio, il ciclista norvegese André Drege è morto a causa di un incidente mortale durante la discesa dal Grossglockner al Tour of Austria. Meno di un anno prima, il ciclista svizzero Gino Mäder ha perso la vita a seguito di un incidente sulla discesa dell'Albula Pass durante il Tour de Suisse, scatenando un ampio dibattito sulle questioni di sicurezza in questo sport.

