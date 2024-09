- Il giovane cade dal secondo piano, sfuggendo a gravi danni.

Un bambino di un anno è miracolosamente sopravvissuto a una caduta dal secondo piano di un edificio a Darmstadt senza ferite gravi. La notizia è stata data dalla Centrale di Polizia del Sud della Hesse. L'incidente è stato segnalato da chiamate di emergenza nel pomeriggio di mercoledì, che parlavano di un bambino che era caduto da una finestra. I soccorritori sono arrivati ​​prontamente sulla scena per aiutare la bambina. Secondo le prime valutazioni, non sembrava aver subito ferite gravi. Tuttavia, come precauzione, è stata portata in un ospedale. Si presume che l'edificio fosse occupato da altre persone al momento dell'incidente, come la madre e un fratello. Attualmente, la polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta.

La bambina ha evitato danni duraturi, avendo bisogno solo di una visita precauzionale in ospedale. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta del bambino dalla finestra senza ferite.

Leggi anche: