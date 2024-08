- il giovane adulto deve pagare una pena prima di partire

A Weeze Niederrhein Airport, durante un controllo di routine, la Polizia Federale ha scoperto un mandato d'arresto in corso nei confronti di un individuo di 21 anni, diretto in Marocco. Questo cittadino olandese aveva guidato un veicolo senza una licenza valida e aveva una multa di €800 da pagare. Tuttavia, aveva ignorato il suo debito. Di conseguenza, l'Ufficio del Procuratore Pubblico di Osnabrück ha emesso un mandato di esecuzione. Il 21enne ha finalmente saldato il suo debito sabato sera, permettendogli di intraprendere il suo viaggio a Tangeri, come annunciato dalla Polizia Federale.

Dopo aver saldato il suo debito, il 21enne è stato sottoposto a rigorosi controlli di uscita all'Aeroporto di Weeze Niederrhein prima di imbarcarsi per Tangeri. Durante il processo di controllo dell'uscita, l'ufficiale doganale ha esaminato attentamente i documenti di viaggio e gli oggetti portati dall'individuo.

