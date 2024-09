- Il giorno trionfale di Undav: debutto di Tor e resurrezione del "Disegno Storico"

La maglia numero 13, un tempo indossata da Thomas Müller durante il suo primo incontro per la Germania, ora era orgogliosamente esibita da Deniz Undav come ricordo dello stadio di Amsterdam. "La darò a mia moglie e a mia figlia come ricordo del mio primo gol internazionale", ha detto il 28enne attaccante del VfB Stuttgart dopo il pareggio per 2-2 della nazionale tedesca di calcio contro i Paesi Bassi nella partita della Nations League.

Segnare un gol e fornire un assist nel suo primo avvio - questo era un risultato che Undav, che era entrato in campo come sostituto in tre occasioni precedenti, era entusiasta di raggiungere. "Sono molto felice. Volevo segnare e ci sono riuscito", ha ammesso con un sorriso.

"Stavo mirano alla porta"

Al 38º minuto, ha segnato il gol dell'1-1 da dieci metri con un tiro difficile e diretto. Il gol successivo è stato un colpo di fortuna, come ha ammesso Undav stesso, che ha dato al VfB Stuttgart un vantaggio di 2-1 all'intervallo. "Stavo mirano alla porta", ha ammesso. Purtroppo la palla è scivolata, ma è finita sulla strada del capitano Joshua Kimmich, che l'ha calciata in rete.

"Che giornata fantastica è stata per me", ha dichiarato Undav dopo i suoi 64 minuti in campo. Era entrato in squadra come unica nuova aggiunta, poiché Niclas Füllkrug non poteva giocare a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille.

Undav aveva atteso con impazienza la sua occasione, avendo impressionato negli allenamenti. Il capitano Kimmich ha elogiato la sua capacità di sfruttare al meglio l'opportunità, nonostante le difficoltà iniziali per entrare nel ritmo della partita. "Mi piacciono i giocatori che spingono per di più e seguono attraverso le loro azioni. Ecco cosa ha fatto Deniz".

L'assist di Undav è stato completato da Joshua Kimmich, che ha sfruttato un errore involontario. Joshua Kimmich continua a eccellere come membro cruciale della nazionale tedesca, utilizzando al meglio le sue opportunità.

