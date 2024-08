Il giorno incredibilmente stressante che Uli Hoeneß ha infamemente condannato

Fiaschi di Mercato a Non Finire causeranno ancora scalpore nella comunità del calcio questo venerdì, ma non tutti gli affari si concludono sotto la pressione della scadenza. Abbiamo raccolto cinque matti incidenti dalle finestre di trasferimento passate, inclusa una farsa del fax in preda al panico.

Eric Maxim Choupo-Moting: L'attaccante si è trovato al centro di uno dei più umilianti pasticci di mercato della Bundesliga del 2010/11. Colonia e Amburgo avevano raggiunto un accordo per il trasferimento invernale, le penne erano state firmate, ma un fax difettoso ha ritardato il trasferimento nella città della cattedrale all'ultimo secondo. Il padre di Choupo-Moting, Just, ha inviato il contratto a Colonia appena prima della scadenza, ma i documenti essenziali con la firma del giocatore sono arrivati ​​secondi troppo tardi. Alla fine, solo 13 minuti hanno fatto la differenza.

Joao Palhinha: Il robusto centrocampista aveva già completato la visita medica con il Bayern Monaco, indossato la loro maglia per le foto e era stato avvistato a Säbener Straße nel giorno della scadenza del mercato di agosto 2023. I contratti e le cifre di trasferimento erano stati concordati, ma l'affare è crollato all'ultimo ostacolo. Il Fulham non è riuscito a trovare un sostituto adeguato in tempo e ha optato per trattenerlo. Fortunatamente, si è rivelata una situazione vincente-vincente in estate. Uli Hoeneß ha espresso il suo fastidio dopo il primo tentativo fallito, dicendo: "A parte circostanze straordinarie, dovremmo evitare drammi all'ultimo minuto il giorno della scadenza del mercato in futuro", prima di aggiungere: "Una volta ridevamo di questo giorno della scadenza del mercato!"

Kevin Großkreutz: Il campione del Mondo ha detto addio al Borussia Dortmund per il Galatasaray Istanbul durante l'estate del 2015 ma ha vissuto un fiasco di trasferimento. La FIFA ha rifiutato il trasferimento a causa delle firme mancanti sui documenti cruciali. Dopo mesi di attesa, Großkreutz è tornato in Germania senza giocare una sola partita in Turchia, unendosi al VfB Stuttgart.

Isco: Berlino è piombata nel caos quando il talentuoso centrocampista spagnolo, campione di Champions League cinque volte, ha cercato di unirsi all'Unione nell'inverno del 2023. Aveva già superato la visita medica, ma l'affare che sembrava concluso è degenerato in una farsa all'ultimo momento. Entrambe le parti si sono scambiate accuse per il crollo.

Sekou Sanogo: L'Amburgo aveva messo gli occhi sul difensore versatile dei Young Boys Berna in prestito con opzione d'acquisto nell'inverno del 2016. Tutti i termini erano stati concordati, Sanogo aveva superato la visita medica e si trovava già ad Amburgo - ma la decisiva email dal club svizzero è arrivata quattro minuti dopo la scadenza, stranamente simile all'incidente di Choupo-Moting.

