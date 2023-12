I fatti

Il giorno di Martin Luther King Jr. in breve

15 gennaio 2024 - Giorno diMartin Luther King Jr.

La vera data di nascita di King è il 15 gennaio.

Cronologia

8 aprile 1968 - Il deputato John Conyers (D-MI) introduce una legge per una festa federale in memoria di King, solo quattro giorni dopo il suo assassinio.

15 gennaio 1969 - Il Martin Luther King Jr. Memorial Center di Atlanta sponsorizza e osserva la prima celebrazione annuale del compleanno di King.

Aprile 1971 - La Southern Christian Leadership Conference (SCLC) presenta al Congresso una petizione contenente tre milioni di firme a sostegno della festa. Il Congresso non agisce.

1973 - L'Illinois è il primo Stato ad adottare il Martin Luther King Jr. Day come festa statale.

4 novembre 1978 - Il Consiglio nazionale delle Chiese sollecita il Congresso a istituire la festa.

1979 - Coretta Scott King interviene davanti al Congresso e alle udienze congiunte del Congresso in una campagna per l'approvazione di una legge sulla festività. Una petizione per la legge riceve 300.000 firme e il presidente Jimmy Carter ne sostiene l'approvazione.

Novembre 1979 - La Camera non riesce ad approvare la legge King Holiday di Conyers per cinque voti.

1982 - Coretta Scott King e Stevie Wonder portano allo speaker della Camera, Tip O'Neill, una petizione con più di sei milioni di firme a favore della festa.

1983 - Il Congresso approva e il Presidente Ronald Reagan firma la legge che istituisce il Martin Luther King Jr. Day come festa nazionale. I senatori Jesse Helms (R-NC) e Gordon Humphrey (R-NH) tentano di bloccare l'approvazione della legge.

20 gennaio 1986 - Prima celebrazione nazionale della festa del Dr. Martin Luther King Jr.

16 gennaio 1989 - La festa di King è legale in 44 Stati.

1994 - CorettaScott King si presenta al Congresso e cita il suo sermone del 1968, "The Drum Major Instinct", in cui diceva: "Tutti possono essere grandi perché tutti possono servire". Chiede che la festa diventi una giornata nazionale ufficiale di servizio umanitario.

1994 - Il Congresso designa la festività come giornata nazionale di servizio attraverso il Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Federal Holiday and Service Act.

1999 - Il New Hampshire diventa l'ultimo Stato ad adottare una festività in onore di King.

17 gennaio 2011 - Ricorre il 25° anniversario della festività.

15 dicembre 2021 - La famiglia di King chiede di "non celebrare" il MLK Day senza l'approvazione della legge sul diritto di voto.

