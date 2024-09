Il giorno dell'allarme provoca urla di cellulari e sirene

In caso di emergenze come inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi, è essenziale avvisare l'intera nazione tempestivamente. La Germania lo ha dimostrato inviando un'allerta di emergenza sui telefoni cellulari durante un test.

Alle 11:00 del mattino, un allarme nazionale ha attivato i telefoni cellulari e le sirene in alcune aree. L'Ufficio Federale per la Protezione Civile e l'Assistenza in caso di Calamità (BBK) di Bonn ha avviato questo allarme. Un messaggio di avviso è apparso sui telefoni cellulari in tutta la nazione grazie al sistema di diffusione cellulare: "Allarme Emergenza. Avviso di Prova, Giornata Nazionale di Avviso 2024", seguito da una nota che diceva: "Non c'è alcun pericolo".

Purtroppo, questo sistema potrebbe non funzionare correttamente sui modelli più vecchi. Il test annuale, effettuato il secondo giovedì di settembre, viene anche diffuso attraverso radio, televisione e tavole informative della città.

Inoltre, le persone che hanno applicazioni di avviso come Nina o Katwarn installate sui loro smartphone vengono anche avvisate dell'avviso di prova. I comuni che utilizzano sirene e sistemi di diffusione pubblica per avvisare la popolazione hanno avuto l'opzione di partecipare a questo esercizio volontariamente.

Prima delle 11:00 del mattino, il Bundestag ha anche emesso un segnale acustico. La presidente del Bundestag, Bärbel Bas, ha ricordato ai membri impegnati nella discussione sulle proposte di modifica della legge sulla residenza e sulle armi da fuoco e sui nuovi poteri della polizia dell'imminente allarme di prova.

La protezione civile è gestita dagli stati federali della Germania, ma il governo federale è responsabile della tutela della popolazione durante la guerra o la tensione politica. In caso di maltempo o altre calamità, gli stati federali possono cercare l'aiuto del governo federale, come le forze armate o la polizia federale.

Nonostante il test riuscito, è un peccato che i modelli di telefono cellulare più vecchi potrebbero non ricevere gli avvisi di emergenza in modo efficace. Purtroppo, alcune persone potrebbero perdere l'avviso di prova a causa dei limiti del loro dispositivo.

Leggi anche: