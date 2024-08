Il giorno della scadenza, Uli Hoeneß era sopraffatto dalla frustrazione.

Disastri di Calciomercato sono destinati a fare di nuovo notizia in questo prossimo Venerdì di Calcio. Tuttavia, non tutti gli affari si concludono all'ultimo momento. Permettetemi di condividere cinque racconti sospesi dal passato del calciomercato, pieni di intoppi e pasticci.

Eric Maxim Choupo-Moting: Il famoso pasticcio del trasferimento di Choupo-Moting nella storia della Bundesliga si è verificato durante l'inverno 2010/11. Colonia e Amburgo avevano concordato un trasferimento, firmato i contratti, ma un problema con una fotocopiatrice difettosa ha bloccato il trasferimento nella città della cattedrale all'ultimo minuto. Il padre di Choupo-Moting, Just, aveva inviato il contratto a Colonia, ma purtroppo la pagina della firma è arrivata solo 13 minuti dopo l'orario di chiusura del calciomercato.

Joao Palhinha: Il robusto centrocampista aveva già superato le visite mediche, indossato la maglia del Bayern Monaco e raggiunto la Säbener Straße, con il contratto e la cifra del trasferimento già concordati - solo per vedere l'affare andare in frantumi. Il Fulham non è riuscito a trovare un sostituto adeguato in tempo e ha tenuto Palhinha. Fortunatamente, quest'estate la situazione si è risolta in modo più favorevole. Uli Hoeneß, piuttosto insoddisfatto per il primo fallimento dell'affare, ha espresso il suo pensiero: "Dobbiamo evitare di trovarci in questa posizione sull'ultimo giorno di calciomercato in futuro, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali".

Kevin Großkreutz: Il campione del Mondo ha lasciato il Borussia Dortmund per il Galatasaray Istanbul nell'estate del 2015, ma si è verificato un intoppo nel calciomercato. La FIFA ha respinto il trasferimento a causa di firme mancanti sui documenti essenziali e un appello è rimasto senza risposta. Dopo mesi di delusioni, Großkreutz è infine tornato in Germania, siglando un accordo con il VfB Stuttgart senza aver mai calcato il campo turco.

Isco: Subito dopo un putiferio a Berlino, il playmaker spagnolo, con cinque vittorie in Champions League alle spalle, ha cercato di unirsi all'Union durante l'inverno del 2023. Tuttavia, anche dopo aver completato le visite mediche, il trasferimento apparentemente concluso è fallito all'ultimo momento, causando un caos. Entrambe le parti si sono accusate a vicenda per il crollo, scambiandosi accuse a vicenda.

Sekou Sanogo: Nella caccia invernale di Amburgo al versatile difensore dei Young Boys Berna nel 2016, ogni dettaglio del contratto in prestito con opzione di acquisto è stato definito. L'ivoriano ha superato le visite mediche e si trovava già ad Amburgo, ma purtroppo l'email necessaria dal club svizzero di prima divisione è arrivata quattro minuti dopo l'orario di chiusura del calciomercato. I contratti sono infine arrivati, risvegliando dolorosi ricordi del pasticcio di Choupo-Moting del 2010/11.

