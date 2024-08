- Il giorno del suo compleanno, ha fatto visita a Ben Affleck.

Entrambe le ex-mogli di Ben Affleck, Jennifer Garner (52) e la sua attuale moglie, Jennifer Lopez (55), hanno fatto visita all'attore per il suo compleanno il 15 agosto. Il "Daily Mail" ha pubblicato foto della cantante che entrava nella sua SUV nera fuori dalla proprietà affittata da Affleck. Non sono stati scambiati messaggi di compleanno pubblici. Si vocifera da mesi di discordie matrimoniali.

Abbigliamento rilassato per la visita di compleanno

Una foto cattura Lopez da dietro, vestita con jeans di denim e una giacca larga. Garner ha optato per un look casual, indossando una camicia a strisce e pantaloni scuri. "Page Six" riferisce che Garner ha fatto visita ad Affleck a casa sua a Brentwood, Los Angeles, per il suo compleanno.

Al contrario, Affleck non ha fatto visita a Lopez per il suo compleanno il 24 luglio. Invece, l'attrice ha condiviso immagini deliziose di sé stessa vestita con il pigiama e organizzando una festa a tema "Bridgerton". Per il compleanno di lui, ha pubblicato foto su Instagram che sembrano essere state scattate durante la sua festa, inclusa una in cui indossa il vestito di pizzo del momento.

Seconda visita a breve distanza di tempo

La visita di Lopez non sarebbe un evento raro ultimamente: come suggerisce una fonte del "People" magazine, Lopez aveva già fatto visita ad Affleck l'11 agosto per trascorrere del tempo con i suoi figliastri. In precedenza, era stata vista in un centro commerciale con Samuel, il più giovane dei figli di Affleck e Garner. La coppia ha anche due figlie, Violet (18) e Seraphina (10).

Despite the two visits within a week's span, whispers of an impending divorce continue. The "Daily Mail" disclosed last week that the divorce paperwork has been completed but not yet submitted. Jennifer Lopez is also rumored to have expressed interest in a house in the Beverly Hills area, as reported by "People" from a source. The couple has already put their joint property up for sale.

