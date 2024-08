La doppia vittoria olimpica tedesca nel dressage ha commosso il leggendario commentatore equestre di ARD, Carsten Sostmeier, fino alle lacrime. "Bella, Bella, Isabell Werth vince l'argento individuale. È incredibilmente commovente a livello emotivo. Quando viviamo momenti del genere che i cavalli ci regalano qui", ha detto il 64enne Sostmeier durante la diretta con la voce rotta. "Mi prendo un momento per ricompormi", ha aggiunto e si è fermato per un attimo.

"Questo è un momento per l'eternità e uno che viviamo insieme. È il dono di una Wendy e della più grande cavallerizza di tutti i tempi, Isabell Werth", ha detto Sostmeier.

Jessica von Bredow-Werndl ha vinto l'oro individuale a Parigi davanti a Werth. La vincitrice di 38 anni e la sua giumenta Dalera hanno elogiato Sostmeier. "È quasi senza parole. È un piacere assoluto. Loro consegnano la perfezione. E Dalera, sembra che presti le sue gambe al cavaliere per una danza condivisa".

Si poteva "vedere un sorriso sulla bocca della giumenta che letteralmente illumina l'arena del dressage". Per von Bredow-Werndl, il posto sulla cavalla non è un luogo di lavoro o sportivo "e certamente non un campo di parata. Ma per Jessica von Bredow-Werndl, il posto sulla sua giumenta Dalera è un posto onorevole".

L'interazione tra il cavaliere e il cavallo ha impressionato Sostmeier. Era "armonizzato" e non solo "funzionato", pensava. "Quella è la parola che dovrebbe essere in primo piano. In ogni essere vivente di un umano con il suo cavallo. Con ogni animale, persino con ogni essere umano".

Alla fine, il commentatore si è congedato dal moderatore Alexander Bommes con le parole: "Oh, Alex, sono brevemente senza fiato, ma tornerà".

Per molti, Sostmeier è un commentatore di culto che si è già definito "la voce dello sport equestre" sul suo sito web. È stato celebrato dai critici televisivi professionisti o sui social media come un "sussurratore di cavalli".

