La partita di Coppa DFB tra Hansa Rostock e Hertha BSC sarà garantita da una massiccia presenza di polizia domenica. Entrambe le squadre hanno una rivalità significativa. La partita del primo turno è stata classificata come partita ad alto rischio.

"Rivalutiamo la situazione quotidianamente. Verranno deployati diversi centinaia di ufficiali di polizia - dalla Mecklenburg-Vorpommern e dagli stati federali confinanti", ha dichiarato un comunicato della polizia di Rostock riguardo alla partita di domenica (15:15/Sky). Dopo la partita, lo stato di Mecklenburg-Vorpommern deployerà un treno speciale da Rostock a Berlino.

Hansa lotta con un inizio di stagione debole

Sul piano sportivo, il FC Hansa ha anche preoccupazioni importanti. Hanno perso le prime due partite della terza divisione dopo essere stati retrocessi dalla seconda divisione. I due nuovi acquisti, Albin Berisha (Petrolul Ploiesti) per l'attacco e Jan Mejdr (Sparta Praga) per la posizione sulla destra, dovrebbero fornire sollievo.

"Entrambi hanno fatto una buona impressione", ha detto l'allenatore Bernd Hollerbach venerdì. "Non ho problemi nel farli giocare. Berisha è sicuramente un'opzione. Mejdr è anche in ottima forma. È un vero atleta e una vera forza".

Hollerbach apprezza la Coppa

Hollerbach non vede la partita con l'Hertha come un'occasione per rimediare o correggere il loro inizio di stagione debole. "Non ha nulla a che fare con il campionato. Non si può rimediare", ha detto. "O si passa al turno successivo o si è eliminati. Mi piacciono questo tipo di partite. Qualsiasi cosa è possibile in Coppa".

Hollerbach è particolarmente legato a un giocatore dell'Hertha: "Toni Leistner, l'ho avuto come giocatore in Belgio a St. Truiden", ha detto. "È un leader che detta il ritmo. Hanno un buon mix nella loro squadra".

I tifosi di entrambe le squadre, Hansa Rostock e Hertha BSC, sono noti per il loro appassionato sostegno, rendendo la partita di Coppa DFB ancora più intensa. Despite le sfide di Hansa nella terza divisione, l'entusiasmo per la partita di "calcio" contro l'Hertha è palpabile tra i giocatori e i sostenitori.

