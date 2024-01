Il gioco per cellulare di Kim Kardashian chiude dopo dieci anni

Il gioco permetteva ai giocatori di rispecchiare la vita di Kardashian creando un avatar che lavorava per raggiungere lo status virtuale di A-list scalando la scala sociale. Scaricabile gratuitamente, i veri introiti provenivano dagli acquisti in-app, come l'acquisto di vestiti e accessori virtuali per l'avatar, che lo hanno aiutato a generare 700.000 dollari al giorno poco dopo il suo lancio nel giugno 2014.

"Sono grata dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno amato e giocato a 'Kim Kardashian: Hollywood' negli ultimi 10 anni", ha dichiarato la Kardashian in un comunicato. "Questo viaggio ha significato molto per me, ma ho capito che è arrivato il momento di concentrare le energie su altre passioni".

Il gioco è stato un enorme successo per il suo sviluppatore, Glu Mobile, che ha dichiarato che è stato scaricato almeno 145 milioni di volte e ha generato entrate per 160 milioni di dollari nei primi due anni di attività.

Glu ha cavalcato questo successo e ha creato altri giochi per cellulari basati su altre celebrità, come Britney Spears e lo chef Gordon Ramsay. Alla fine la società è stata acquistata da Electronics Arts nel 2021 per 2 miliardi di dollari.

Nella sua dichiarazione, la Kardashian ha ringraziato Glu e le "molte persone dietro le quinte che hanno lavorato diligentemente per renderlo un successo". "Sarò per sempre ispirata da questa comunità che abbiamo costruito insieme".

In ogni caso, non è che la Kardashian abbia più bisogno del gioco. Negli ultimi dieci anni è diventata un magnate degli affari. La sua impresa di maggior successo è stata probabilmente la creazione del marchio di intimo e abbigliamento Skims, che di recente si è esteso alla vendita di abiti da uomo. Si tratta di un possibile preludio a un'offerta pubblica iniziale per l'azienda.

Ha anche una società di private equity che ha co-fondato l'anno scorso, la SKYY Partners. Il suo primo investimento è stato in Truff, un'azienda di condimenti alla moda che produce salse al tartufo.

Fonte: edition.cnn.com