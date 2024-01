Il gioco "Hogwarts Legacy" sembra introdurre il primo personaggio trans di Harry Potter

Un nuovo attesissimo videogioco ambientato nell'universo di "Harry Potter" sembra avere come protagonista un personaggio trans, il che sarebbe la prima volta per il franchise.

"Hogwarts Legacy" è un gioco di ruolo d'azione in cui i giocatori esplorano la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, il vicino villaggio di Hogsmeade, Diagon Alley e altri luoghi iconici presenti nei libri e nei film.

Durante una missione di gioco, i giocatori incontrano Sirona Ryan, proprietaria del pub Three Broomsticks di Hogsmeade.

Sebbene il personaggio non dica espressamente di essere trans, una riga del suo dialogo porta i giocatori a trarre le proprie conclusioni:

"Non lo vedevo da anni quando è arrivato qualche mese fa", dice Sirona a proposito di un goblin che il giocatore sta inseguendo. "Ma mi ha riconosciuto all'istante. Il che è più di quanto possa dire di alcuni miei compagni di classe. Ci hanno messo un attimo a capire che in realtà ero una strega, non un mago".

Il gioco uscirà venerdì, ma i giocatori di alcune piattaforme hanno ottenuto l'accesso anticipato, e i dettagli sul gioco sono già stati anticipati da giornalisti e streamer di videogiochi.

Giocatori e fan hanno sicuramente notato il dettaglio, e alcuni hanno deriso la scelta del nome del personaggio, che secondo loro ha una sfumatura decisamente maschile. Altri hanno fatto notare che il nome "Sirona" si riferisce a una dea celtica della guarigione e della rinascita.

La rivelazione di un personaggio trans è particolarmente degna di nota a causa della controversia in corso sulle opinioni dell'autrice di "Harry Potter" JK Rowling riguardo ai transgender. Sebbene la Rowling abbia dichiarato di sostenere le persone trans, ha anche espresso idee essenzialiste di genere e criticato i movimenti per i diritti dei transgender.

"Quando si aprono le porte dei bagni e degli spogliatoi a qualsiasi uomo che crede o sente di essere una donna... allora si apre la porta a tutti gli uomini che desiderano entrare", ha scritto la Rowling in un saggio del 2020 per difendere le sue opinioni.

Nello stesso saggio, ha detto di rifiutarsi di "inchinarsi a un movimento che credo stia facendo danni dimostrabili cercando di erodere la 'donna' come classe politica e biologica".

La Rowling è anche nota per aggiungere periodicamente commenti o contesti al canone di Harry Potter. Finora non ha commentato il personaggio di "Hogwarts Legacy".

I commenti passati della Rowling hanno attirato le critiche di attori di "Harry Potter" come Daniel Radcliffe e hanno profondamente diviso il vasto fandom di "Harry Potter". I fan discutono regolarmente su quanto e quando investire nel franchise, viste le opinioni della Rowling.

Un simile dibattito è sorto anche intorno al videogioco "Hogwarts Legacy".

"Sappiamo che i nostri fan si sono innamorati del mondo dei maghi e crediamo che se ne siano innamorati per le giuste ragioni", ha dichiarato a IGN il direttore del gioco Alan Tewe. "Sappiamo che si tratta di un pubblico eterogeneo. Per noi si tratta di assicurarci che il pubblico, che ha sempre sognato di avere questo gioco, abbia l'opportunità di sentirsi di nuovo accolto. Che abbiano una casa qui e che sia un buon posto per raccontare la loro storia".

La CNN ha contattato la Warner Brothers Games per un commento.

