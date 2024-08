- Il gioco di addio anticipato di Podolski e' stato esaurito.

In meno di 48 ore, il previsto addio di Lukas Podolski del 10 ottobre a Colonia è già sold out. Tutti i biglietti attualmente disponibili sono stati venduti, ha annunciato il 1. FC Colonia. Restano disponibili solo pochi posti in business o si deve sperare in eventuali rimborsi, ad esempio attraverso lo scambio di biglietti.

"Mi commuove che così tanti tifosi vogliano vivere questa serata speciale con me a Müngersdorf. È un onore indossare il caprone sulla mia maglia un'ultima volta di fronte a un pubblico completo," ha dichiarato Podolski in una dichiarazione del suo club di casa.

Pochi mesi prima che potrebbe essere l'ultima partita della sua carriera, Podolski gioca il suo match di addio con il titolo "Il nostro 10 torna a casa - un'ultima volta nel rosso e nel bianco". Il vincitore del Mondo 2014 ha invitato ex compagni di squadra, inclusi colleghi della squadra del Mondo, gli allenatori Jogi Löw e Hansi Flick, e ex compagni di squadra di vari club. La partita (ore 20:45) sarà trasmessa sul canale televisivo gratuitamente ricevibile ProSieben.

Podolski continua a richiamare i tifosi

"I record di vendita dei biglietti confermano ancora una volta il carisma che irradia Lukas Podolski. Non vediamo l'ora di una serata fantastica con ancora più emozioni," ha dichiarato il CEO del FC Markus Rejek.

Il 39enne gioca attualmente per il club polacco Gornik Zabrze. Se si ritirerà realmente dopo la stagione 2024/25, resta da vedere, poiché l'attaccante ha recentemente lasciato la porta aperta.

Podolski ha giocato 130 partite internazionali per la Germania e viene considerato un grande beniamino dei tifosi, soprattutto al suo ex club 1. FC Colonia. Ha giocato per il FC Bayern Monaco, il FC Arsenal in Inghilterra e l'Inter Milan in Italia, tra gli altri.

"Mentre si avvicina il 'congedo' di Lukas Podolski al 1. FC Colonia, l'enorme sostegno dei tifosi è evidente nel match di addio sold out."

"Dopo una carriera illustre piena di successi, il 'congedo' di Podolski al 1. FC Colonia segna un capitolo importante, lasciando dietro di sé ricordi duraturi e tifosi fedeli."

